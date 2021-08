* A GRADUATE OF HOLY NAME UNIVERSITY LANDED 6TH PLACER IN THE RECENT BOARD

EXAMINATION FOR NURSES AT A RATING OF 88%

* CONTRACTORS IN BOHOL ARE AVOIDING PROJECTS OF THE PROVL GOVERNMENT DUE

TO NO LESS THAN 18% COMMISSION COLLECTED BY TWO PERSONS NOT WORKING

INSIDE THE CAPITOL, SAYS ENGR NILO SARIGUMBA

—————————————————————————————————————–

* MGA BAKUNA GIPAABOT NGA MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL SAMTANG MAGSUGOD NA USAB

UG PAMAKUNA UGMANG ADLAWA

* BOHOL USA SA 20 KA MGA PROBINSYA SA PILIPINAS DIIN NAGSAKA ANG MGA KASO SA COVID-19;

ANG NANNGAMATAY MAKABAT NA UG 118

* PLUNDER NGA COMPLAINT BATOK KANG GOB ART YAP IPASABOT KARONG BUNTAG NI KANHI

MAYOR DAN LIM ATOL SA TULUMANON INYONG ALAGAD

* GISABOTAHI SA PIPILA KA MGA KATAWHAN ANG MGA LINYA SA TUBIG SA RICHLI WATER DIIN

NAAPIKTOHAN PAGAYO ANG ILANG OPERASYON SA LUNNGSOD SA PANGLAO UG DAUIS

* HIMOON NI GOB ART YAP ANG IYANG IKADUHA NGA SOPA O STATE OF THE PROVINCE ADDRESS

KARONG HUWEBES ATOL SA KASAULOGAN SA IKA 167 NGA BOHOL DAY

* PASPAS NA ANG TRABAHO SA USA DAKO UG MODERNO NGA GOV GALLARES MEDICAL CENTER

‘DIHA SA LUNSOD SA CORTES, MATUD PA NI CONGRESISTA EDGAR CHATTO

* MIHISGOT SI CONGRESISTA ALEXI TUTOR KABAHIN SA USA KA BALAODNON NGA GISANGNAT SA CONGRESO

KABAHIN SA PAG FILE UG ANULLMENT SA KASAL SA MGA MAGTI-AYON

