* BOHOL ENTRY POINTS INCLUDING THOSE TO THE VARIOUS ISLANDS NEED

TO BE MONITORED TO MAKE SURE PEOPLE FROM CEBU CAN NOT ENTER

THE PROVINCE AS CEBU IS NOW PLACED UNDER ALERT LEVEL 4 DUE TO HIGH

INCIDENCE OF COVID 19

* OCEAN JET PASSENGER WHO BOARD THE VESSEL DESPITE HAVING A POSITIVE PCR

TEST IS NOE FACING FORMAL CHARGES AS WELL AS THE FOCAL PERSON WHO ISSUED

THE S-PASS TO THE SAID PASSENGER

* BOHOLANOS AWAIT MORE VACCINES SINCE ONLY ABOUT 20% OF THE TARGETED PERSONS

HAVED BEEN VACCINATED

—————————————————————————————————————–

* NANAWAGAN NGA DALION NA ANG PAGHIMO UG CLOOUD SEEDING GUMIKAN SA KAINIT NGA

NASINATI NA DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

* WALAI DATA SA COVID 19 UPDATE ANG BOHOL IATF SOD SA MGA ADLAW UG BIERNES UG SABADO NMGA

MAOY NAKA PATINGALA SA MGA KATAWHAN

* ANG BALADNON NGA GIPANGAMAHAN NI REP EDGAR CHATTO BAHIN SA PAGPATITULO SA MGA

YUTA GIAPROBAHAN NA NI PRES. DUTERTE

* GISAWAY NI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE ANG PAGKA MASOPAKON SA HEALTH

]PROTOCOL ANG PIPILA KA OPISYAL SA KAPIOTLYO PROBINSYAL

* GILUSAD SA DAKABAYN ANG MGA VACCINATION BUSES NGA MAOY MOSOROY SA MGA BALAY

NGA DUNAY GUSTO MAGPABAKUNA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics