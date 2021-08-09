TODAYS TOP NEWS MONDAY AUGUST 9, 2021
Aug 9th, 2021 by headlines
* BOHOL ENTRY POINTS INCLUDING THOSE TO THE VARIOUS ISLANDS NEED
TO BE MONITORED TO MAKE SURE PEOPLE FROM CEBU CAN NOT ENTER
THE PROVINCE AS CEBU IS NOW PLACED UNDER ALERT LEVEL 4 DUE TO HIGH
INCIDENCE OF COVID 19
* OCEAN JET PASSENGER WHO BOARD THE VESSEL DESPITE HAVING A POSITIVE PCR
TEST IS NOE FACING FORMAL CHARGES AS WELL AS THE FOCAL PERSON WHO ISSUED
THE S-PASS TO THE SAID PASSENGER
* BOHOLANOS AWAIT MORE VACCINES SINCE ONLY ABOUT 20% OF THE TARGETED PERSONS
HAVED BEEN VACCINATED
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* NANAWAGAN NGA DALION NA ANG PAGHIMO UG CLOOUD SEEDING GUMIKAN SA KAINIT NGA
NASINATI NA DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
* WALAI DATA SA COVID 19 UPDATE ANG BOHOL IATF SOD SA MGA ADLAW UG BIERNES UG SABADO NMGA
MAOY NAKA PATINGALA SA MGA KATAWHAN
* ANG BALADNON NGA GIPANGAMAHAN NI REP EDGAR CHATTO BAHIN SA PAGPATITULO SA MGA
YUTA GIAPROBAHAN NA NI PRES. DUTERTE
* GISAWAY NI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE ANG PAGKA MASOPAKON SA HEALTH
]PROTOCOL ANG PIPILA KA OPISYAL SA KAPIOTLYO PROBINSYAL
* GILUSAD SA DAKABAYN ANG MGA VACCINATION BUSES NGA MAOY MOSOROY SA MGA BALAY
NGA DUNAY GUSTO MAGPABAKUNA
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