TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY SEPTEMBER 9, 2020
Sep 9th, 2020 by headlines
* GOV. ART YAP FINISHED THE DISTRIBUTION OF RICE AND CONTACT TRACING CARDS IN DIMIAO IN ONE DAY
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* NAGPADALA ANG DEPARTMENT OF HEALTH (DOH) OG NAPULO KA NURSES UG LIMA KA MEDTECH DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
* MIHANGYO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TUBIGON NGADTO SA IATF UG SA DILG NGA DILI UNA MANAWAT OG MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL KON LSI NGA MAMAULI HANGTUD SA KATAPUSANG BAHIN NING BUWAN SA SETYEMBRE
* USA KA BOL-ANON NGA NAHIMONG HEPE SA PNP ANTI KIDNAPPING GROUP MAOY BAG-ONG DIREKTOR SA POLICE REGIONAL OFFICE-CENTRAL VISAYAS
* MOKABAT SA 200,000 KA MGA MAMUMUO NGA BOL-ANON ANG NAWAD-AN OG TRABAHO SA DIHANG NASINATI ANG KRISIS SA COVID19 PANDEMIC
* NAKADAYEG ANG BOHOL SK FEDERATION PRESIDENT NGA SI CHRISTIAN BOLOS SA PROYEKTO NGA “TULAK KARUNUNGAN” SA SK-ALBUR, UG GIAWHAG ANG UBANG MGA GRUPO SA MGA KABATAN-ONAN SA PAGHIMO USAB SA INGON
* GI-PRESENTA KAGAHAPONG ADLAWA SA KORTE ANG KEY WITNESS LABOT SA KASO SA KAMATAYON SA KANHI MAYOR SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO, BOHOL NGA SI GISELA BONIEL ATOL SA GIHIMONG PROCEEDINGS SA BRANCH 70 SA LAPU-LAPU CITY REGIONAL TRIAL COURT (RTC)
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