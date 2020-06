* LARGEST OFW BATCH OF 127 ARRIVE BOHOL AT AROUND 8 O’CLOCL LAST NIGHT ON BOARD THE ROYAL AIR AND ARE NOW BILLETED AT THE BLUEWATER RESORT IN PANGLAO; ANOTHER BATCH WAS COMMUNICATED FROM MANILA TO BE FLYING HOME AT 1 AM WHICH SHOCKED THE PROVINCIAL OFFICIALS

* DR. ELLAN LYLL SALADA, A SPECIALIST ON INFECTIOUS DISEASES, AND DR. YUL LOPEZ, THE SPOKESPERSON ON THE TWG ON INFECTIOUS DISEASES, WILL BE EXPLAINING THE RATIONALE IN THE PLAN TO MAKE IT EASIER FOR BOL-ANON LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS TO COME HOME

* BOHOLANOS ARE WARNED THAT THE TOYOTA TUNDRA GIVEAWAY 2020 CIRCULATED IN WHATS APP AND FACEBOOK IS A SCAM AND THAT TOYOTA TUNDRA IS NOT EVEN AVAILABLE IN THE PHILIPPINES

* NASAYRAN NGA GIKAN SA CHINESE DRUG TRIAD ANG UNOM KA KILONG SHABU NGA NAGKANTIDAD OG P40.8 MILYON NGA NASAKMIT SA MAGTIAYONG DAJAO; UG MAOY KINADAK-AN NGA NASAKMIT NGA DROGAS SA KASAYSAYAN SA BOHOL SA UWAHING MGA KATUIGAN

* GIDAYEG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG KAPULISAN UG ANG PDEA, INGON MAN ANG R REGIONAL SPECIAL OPERATIONS GROUP SA PAGKASIKOP SA DAKONG TIGPAYUHOT OG ILLEGAL NGA DROGAS SA BOHOL

* TUNGOD SA PAGLUAG OG GAMAY SA QUARANTINE PROTOCOL SA LALAWIGAN SA BOHOL SAMTANG NAGPADAYON ANG HULGA SA COVID19 MAOY USA SA MGA HINUNGDAN NGANONG NAKALUSOT ANG DAGHANG SUPLAY SA ILLEGAL NGA DROGA GIKAN SA UBANG LUGAR

* MIHANGYO ANG PIPILA KA MGA STRANDED NGA BOL-ANON NGA NAA SA SUGBO NGA UNAHON PAG-ATIMAN ARON MAKA-ULI ANG NAKA-UNA PAGKUHA OG MGA REQUIREMENTS.

* DILI MOUBOS SA 600 KADA ADLAW ANG MA-TEST GAMIT ANG BAG-ONG PCR MACHINE SA BOHOL

