*IMPLEMENTATION OF CURFEW HAS HELPED IN THE REDUCTION OF CRIME VOLUME, ACCORDING TO POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JOSELITO CLARITO IN HIS REPORT TO GOV. ART YAP DURING THE PPOC MEETING YESTERDAY

*GOV. ART YAP WANTS THE PNP AND THE PHILIPPINE ARMY TO ASSESS OBJECTIVELY ON THE STATUS OF BOHOL AT PRESENT IN THE INSURGENCY PROBLEM

*GOV. ART YAP CONSULTS THE SECURITY CLUSTER OF THE BIATF ON THE ALLEGED VIOLATION OF A MAYOR OF THE PROTOCOL

*COVID-FREE NA ANG ISLA SA GUINDACPAN SA LUNGSOD SA TALIBON

………….

*USA ANG PATAY OG USA ANG ANGOL SA DIHANG NAGSUNGGAG ANG DUHA KA MGA MOTORSIKLO SA NASUDNONG DALAN SA LUNGSOD SA LOAY

*GILUSAD SA KANHI MAYOR SA PANGLAO NGA SI DR. DOLOREICH DUMALUAN ANG PAGSABWAG OG MGA IMPORMASYON BAHIN SA COVID NGADTO SA MGA BARANGAY

*DUNA NA SAY GIPUSIL-PATAY SA RIDING IN TANDEM DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD

*GIPAUSBAWAN ANG GASTO SA CITY GOVERNMENT SA TAGBILARAN SA PADAYONG GI-ATUBANG NGA COVID19 PANDEMIC DIIN DAGHANG MGA TAWO ANG NANGINAHANGLAN OG TABANG SALAPI ALANG SA GASTO SA PAGKAON, PAGLUBONG, MEDIKAL UG TRANSPORTASYON

*WAY PAGTUGOT GIKAN SA BIATF ANG PAG-ADTO SA SUGBO SA USA KA MAYOR

*GI-ANGKON NI MAYOR LEONILA MONTERO SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA SIYA MAOY GIPASABOT SA MIGAWAS NGA BALITA NGA USA KA MAYOR NGA TAGA BOHOL KINSA GIKAN SA CEBU ANG MI-PAULI OG WALA NAGPAILAWOM OG QUARANTINE

*GOV. YAP, DAGHANG MGA OPISYALES ANG NAGSELF-QUARANTINE TUNGOD KAY NAKAHALOBILO ANG USA KA MAYOR NGA NIADTO’G SUGBO NGA WALA MAGHOME QUARANTINE SA PAG-ULI DINHI SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics