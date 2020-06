* THE DOCTOR AND TWO MED TECHS OF GALLARES HOSPITAL WHO TESTED POSITIVE OF COVID WHILE TRAINING IN CEBU ARE NOW COVID-NEGATIVE AND MAY BE ABLE TO RETURN TO BOHOL BY END OF MAY

* GOV. ART YAP SAYS PROVINCIAL GOVERNMENT IS READY TO HELP TALIBON WATER DISTRICT SOLVE ITS PROBLEM WITH THE CLARIFIER

————————————————————————-

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG MGA NAKAHALOBILO SA DUHA KA MEDTECHS NGA POSITIBO SA COVID, MATUD SA HEPE SA GALLARES HOSPITAL

* GIBALHIN NA SA USA KA ISOLATION UG QUARANTINE FACILITY ANG 17 ANYOS NGA PASYENTE KINSA UNA NANG GITUMBOK NGA PROBABLE COVID19 PATIENT SA RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* GIKATAKDA NGA MAGAMIT SA SUNOD BULAN ANG UNANG PCR MACHINE NGA NADAWAT SA BOHOL GIKAN SA IATF

* ANDAM USAB MO-TABANG ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL NGADTO SA MGA TAGA LAING LUGAR NGA NA STRANDED DINHI SA BOHOL OG GUSTONG MAMAULI SA ILANG TAGSA TAGSA KA MGA DAPIT

* SUPAK ANG MGA BOL-ANON NGA NIA SA BOHOL KARON NGA DILI NA IAGI SA PCR O RAPID TEST ANG MGA NA-STRANDED NGA INDIBIDWAL NGA MOULI SA MGA PROBINSIYA

* USA KA LICENSED CRIMINOLOGIST UG LAING DUHA ANG NASIKOP SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA PANGLAO SA GIHIMONG BUY BUST OPERATION

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics