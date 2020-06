* GOVERNOR ART YAP EYES ECONOMIC ZONE IN NORTHERN BOHOL TO DIVERSIFY THE ECONOMIC ACTIVITY OF BOHOL, INSTEAD OF FOCUSING SOLELY ON TOURISM

* GOVERNOR ART YAP INITIATES TO GET THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BOHOL AS THERE HAS BEEN NO SUCH DATA IN THE PAST

————————————————————————-

* NA-PCR TEST NA ANG 187 KA TAWO NGA NAKAHIMAMAT SA PASYENTENG POSITIBO SA COVID-19 SA BARANGAY DAO UG PADAYON ANG CONTACT TRACING

* GIKATAKDANG PAPAULION NA ANG 195 KA MGA OFWs NGA NAKAKWARANTINA KARON SA PANGLAO

* UYON SI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO SA PAGDILI SA MGA BYAHE SA NGA BARKO UG EROPLANO PASULOD SA BOHOL

* Giklaro sa kanhi barangay kapitan sa Mansasa nga si Paul Pahang nga walay panaglalis sa iyang banay ngadto sa usa ka ex-army nga maoy gitumbok nga mipusil patay sa iyang anak nga si Jobert Pahang og sa iyang igsoon nga si kagawad Carolino Pahang sa barangay mansasa

* NAKWARANTINA NA ANG TANANG NAKAULI SA BOHOL NGA MGA LSIs UG OFWs SA MGA LGU-SUPERVISED FACILITY UG MGA HOTELS

* Gibutyag sa municipal health officer sa lungsod sa Dimiao nga usa ka psychiatric patient ang tripolante sa barko nga mi-ambak sa barko

* NAGKADAGHANAN ANG PABOR NGA IPADAYON ANG GCQ HUMAN SA HUNYO 15

* Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nabangalan pasado sa kadagatan sa lungsod sa Tubigon

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics