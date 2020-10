* SECURITY CLUSTER OF THE BOHOL IATF BEEFS UP SECURITY MEASURES AND BORDER CONTROL FORTIFICATION MEASURES, UPON THE INSTRUCTION OF GOV. ART YAP TO PREVENT ILLEGAL ENTRANTS FROM OTHER PROVINCES

* LOURDES NATIONAL HIGH SCHOOL IN PANGLAO WINS FIRST PRIZE IN THE 2020 VIRTUAL TOUR GUIDING COMPETITION, A PROJECT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL THROUGH THE OFFICE OF THE GOVERNOR-EDUCATION DEVELOPMENT CENTER AND THE PROVINCIAL YOUTH DEVELOPMENT OFFICE, IN COORDINATION WITH THE DEPARTMENT OF EDUCATION (DEPED)-BOHOL

* GIPA-ISOLATE NI MAYOR WILLIAM JAO ANG DUHA KA DOCTOR SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TUBIGON TUNGOD KAY NA-CLOSE CONTACT SILA SA USA KA BABAYNG HEALTH CARE WORKER NGA NAG POSITIVE SA COVID19

* WA MOLAMPOS ANG DITO TELECOMMUNITY SA PAGPABAROG UNTA OG CELLSITE SA BARANGAY COGON, DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN TUNGID SA PAGSUPAK SA MGA TAWO

* TUGOTANG MAKA-ULI ANG USA KA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL (LSI) BISAN DI NA KUHAAN OG RAPID ANTI-BODY TEST BASTA LANG NAGPAILAWOM NA OG QUARANTINE

* GIPASABOT SA BOHECO NGA DILI ANG PAGSIGA-PAWNG-SIGA SA KURYENTE ANG HINUNGDAN SA PAGSAKA SA BAYRANAN SA KURYENTE UG ANG PAGKAGUBA SA MGA APPLIANCES KUN DILI DEPENDE ANG TANAN KUNG GIUNSA PAGGAMIT ANG MGA KAHIMANAN SA PANIMAY NGA DE-KURYENTE UG DILI TUNGOD SA SIGA-PAWNG-SIGA NGA KURYENTE

* MENOS ANG MGA NAGPALISTA SA UNANG ADLAW SA PAGBALIK SA VOTER REGISTRATION

* NADAKPAN SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA LOBOC ANG USA KA SUSPETSADO SA PAGPANGLUGOS SA IYANG SILINGAN MGA PIPILA LANG KA ORAS HUMAN SA KRIMEN

