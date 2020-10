* THE PROVINCIAL TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT COMMITTEE CHAIRED BY GOV. ART YAP PASSES A RESOLUTION PROPOSING FOR THE INCREASED SCHOLARSHIP ALLOCATION ON TOURISM FOR THE PROVINCE OF BOHOL

* GOV. ART YAP TURNS OVER CASH ASSISTANCE TO FIRE VICTIMS IN CALCETA, TAGBILARAN CITY

————————————————————————-

* GIPANGANDAMAN SA GATUSAN KA MGA BUYERS UG SELLERS GIKAN SA LAIN-LAING MGA NASUD ANG PHITEX NGA HIMOON DINHI SA BOHOL

* MANGABOT DINHI SA BOHOL ANG MGA PARTISIPANTE SA PHITEX KARONG SEPTYEMBRE 19 UG IPAUBOS SA 5 KA ADLAWNG QUARANTINE UG SWAB TEST AYHA MOSUROY SA MGA ILADONG TOURIST DESTINATION SA BOHOL

* GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA NAA SA 3 MIL KA MGA LOKAL UG LANGYAW NGA TURISTA ANG KAPASIDAD OG PWEDE NGA DAWATON SA LUNGSOD SA PANGLAO SA HIGAYON NGA SUGDAN NA ANG PAGDAWAT UG BISITA

* GIBANTAYAN ANG PIPILA KA MGA LUNGSOD NGA SAGAD MAKASINATI OG MGA PAGBAHA UG PAGDAHILI SA YUTA KARON NGA SUNOD-SUNOD ANG MGA KUSOG NGA PAG-UWAN DALA SA BAGYONG LEON; KINI HUMAN SA NASINATI NGA PAGDAHILI SA YUTA DIDTO SA DUHA KA BUKIRANG BARANGAY SA LUNGSOD SA DUERO

* LUWAS NA ANG MAGTIAYON NGA TAGA LUNGSOD SA JAGNA KINSA GIPUSIL SA WALA PA MAILHI NGA SUSPETSADO SULOD SA ILANG BALAY KARONG BAG-O

* KUTOB NA LANG UGMA, SEPTYEMBRE 18, ANG PAGDAWAT SA DILG OG MGA APPLICATION LETTERS PARA SA GUSTONG MAG-CONTACT TRACERS; UG SUGDAN NA GILAYON ANG PAG-DEPLOY NGADTO SA MGA KALUNGSURAN SA 400 KA MGA CONTACT TRACERS NGA MOTABANG OG PANGETA SA MGA POSIBLENG NATAKDAN OG COVID-19 SA LALAWIGAN SA BOHOL

* NAPALGANG PATAY ANG USA KA USA ka 67 NGA MOLUPYO SA UBAY UG GITUHOANG NAKAINOM SA WA PA NABUGTOAN SA KINABUHI

