* THE PANGLAO ISLAND SUSTAINABLE TOURISM BOARD PASSED A RESOLUTION, ASKING DENR REGIONAL DIRECTOR TO APPROVE THE PROPOSAL TO CONSTRUCT THREE BAYWATCH TOWERS IN PANGLAO

* THE PROVINCIAL GOVERNMENT WILL BE BUILDING CORAL NURSERIES, IN PARTNERSHIP WITH DENR, TO MAINTAIN THE ABUNDANCE OF FISH IN BOHOL

————————————————————————-

* MIHANGYO ANG SANGUNIANG PANLUNGSOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGADTO KANG GOV. ARTHUR YAP NGA ISIBOG ANG ORAS SA CURFEW NGA KASAMTANGANG GIPATUMAN SA PAGKAKARON

* NASIKOP DIDTO SA PANGLAO ANG USA KA BARANGAY KAGAWAD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION

* NAKADAWAT ANG LUNGSOD SA BUENAVISTA OG PROYEKTONG DIVERSION DAM UG FARM MACHINERIES ALANG SA BARANGAY LAPACAN NORTE GIKAN SA DA

* PATAY ANG DUHA KA MOLUPYO SA LUNGSOD SA DANAO SA DIHANG NA-IGO OG KILAT SAMTANG NANGOPRAS

* MIHANGYO SI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGA SUSPENSOHON USA ANG MANDO SA BFAR NGA PABAYRAN OG 20 SENTIMOS ANG MATAG USA KA FINGERLING SA ISDA KUN SOBRA SA 500 KA FINGERLINGS SA ISDA ANG ANGKATON SA MAG-UUMA SAMTANG NAGLISUD PA ANG KATAWHAN KARON SA PANDEMYA

* PATAY DIHA-DIHA DAYON ANG USA KA LALAKI HUMAN MIBANGGA ANG GIMANEHOANG MOTORSIKLO SA BARANDILYA SA NASUDNONG DALAN, BRGY. MAHAYAG DIDTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL

* MIABOT SA 60 MIL ANG NAGKALAIN-LAING HALAMAN ANG NATANOM SA MGA PAROKYANG KATOLIKO, PINANGULOHAN NI BISHOP ABET UY, MGA PARI, MADRE ATOL SA PAGSAULOG SA SEASON OF CREATION

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics