TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 30, 2020
May 30th, 2020 by headlines
* GOV. ART YAP ALARMED AT THE FUTILITY OF THE PASSING THE PHILIPPINE ECONOMIC STIMULUS ACT, PROMPTING THE CALL FOR SUPPORT FOR THE LOCAL DOMESTIC STIMULUS PLAN OF PROVINCES
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* SUGOD KARONG LUNES, HUNYO 1, IPAILAWOM SA MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ANG LALAWIGAN SA BOHOL
* WALAY NAY BAG-ONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE ANG TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL SUKAD KARONG PANAHONA
* GISUGDAN NA ANG PAGPAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL NGA WALA NA MO-AGI SA BISAN UNSANG LABORATORY TEST SAMA SA PCR UG RAPID ANTI BODY TEST
* MAGPABILIN NGA IPATUMAN DINHI SA BOHOL ANG “NO BACKRIDE POLICY” SA PAGSUGOD SA MGCQ HUMAN NGA GIBASURA SA DILG ANG HANGYO SA PROBINSIYA
* SA BUWAN PA SA HULYO PA IPANGHATAG ANG FOOD VOUCHER GIKAN SA KAPITOLYO ISIP PADAYONG RELIEF ASSISTANCE SA MGA BOL-ANONG NAAPEKTOHAN SA KRISI SA COVID19
* MAHIMONG TUGOTAN NA ANG DINE-IN SUNOD SEMANA APAN KINAHANGLANG 50 PERCENT CAPACITY LANG ANG MAG MAG-ANAN UG FASTFOOD CHAIN
* GIKLARO NI BOKAL RICKY MASAMAYOR NGA WALA SIYAY DAUTANG TUYO NGA HADLUKON ANG MGA ABOGADO UG HUWES NGA GAHAWID OG MGA KASO MAY KALAMBIGITAN SA DRUGAS UG INTENSIYON LAMANG NIYA NGA TABANGAN ANG MGA PULIS NGA MALIG-ON ANG KASO BATOK SA DRUGAS
* COL. CLARITO MIDASON SA PAMAHAYAG NI BOKAL RICKY MASAMAYOR NGA MANGAYOG LISTAHAN SA MGA PANGALAN SA MGA ABOGADO UG HUWES NGA GAHAWID OG MGA DRUG CASES ARON MATABANGAN SILA SA PAGPALIG-ON SA KASO
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