* GOV. ART YAP MAKES SURE NO ONE IS LEFT ALONE IN THE FIGHT AGAINST COVID AS HE HAD FOOD PACKS DELIVERED TO ISLAND BARANGAYS AND MEETS THE ISLAND BARANGAYFOLK ON THE SHORES TO INSPIRE THEM DESPITE THE BLEAK TIME

* GOV. ART YAP TO CONSTRUCT DESALINATION PLANTS ON ISLAND BARANGAYS TO ADDRESS PROBLEM ON POTABLE WATER IN THE ISLANDS FAR FROM THE MAINLAND

————————————————————————-

* PADAYON GIHAPON NGA GIPUGNGAN ANG PAGPASULOD SA MGA BUHI, KARNE UG UBANG PRODUKTO SA BABOY DINHI SA BOHOL NUNOT SA PADAYONG HULGA SA AFRICAN SWINE FEVER (ASF) SA UBANG LUGAR

* DUNAY DAKONG KONTRAKTOR NGA NATUGOTAN NGA MAKAULI DIRI SA BOHOL GIKAN SA CEBU PINASUBAY SA KUMPLETONG DOKUMENTO NGA UG NAKA-QUARANTINE NA KARON SA PANGLAO

* GIPAHILUNA NA SA NAGKADAIYANG QUARANTINE FACILITY ANG MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL NGA NAKA-ULI DINHI SA BOHOL DUNGAN SA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER KAGAHAPONG ADLAWA

* MAAYO ANG KAHIMTANG UG WAY SINTOMAS SA COVID-19 SA 17 ANYOS NGA GI-OPERAHAN TUNGOD SA APENDISITIS, SUMALA SA MGA TIGDUMALA SA RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL

* MO-ABOT NA SA 53 KA MGA TAWO ANG NA CONTACT TRACE NGA DUNAY POSIBLING KONEKSYON SA 17 ANYOS NGA PASYENTENG PROBABLE COVID19 CASE NGA NAA SULOD SA RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN

* GIPASEGURO SA BAG-ONG HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL NGA DILI MATAKDAN SA COVID19 ANG MGA PULIS SA BOHOL; UG ANDAM MAGPA-RELIEVE KUNG DUNAY PULIS NGA MATAKBUYAG VIRUS

* PAKUSGAN PA SA BAG-ONG HEPE SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION ANG INTELLIGENCE OPERATION BATOK SA KALIHUKAN SA ILLEGAL NGA DROGA SA DAKBAYAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics