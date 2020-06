TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 13, 2020: * 2 HOSPITAL STAFF IN A PRIVATE HOSPITAL FOUND COVID-POSITIVE IN PCR TESTS* IN HIS MESSAGE ON THE COMMEMORATION OF THE PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY YESTERDAY, GOVERNOR ART YAP REMINDED EVERYONE THAT EVEN IF THE PHILIPPINES IS NO LONGER UNDER THE RULE OF ANY COLONIZER AT THIS TIME, THE CORONAVIRUS HAS TAKEN MANY OF THE PEOPLE’S FREEDOMS AND THIS MEANS THAT FREEDOM IS NOT ACHIEVED BY WINNING ONE BATTLE OR SIGNING ONE PEACE TREATY AND FOR FREEDOM TO BE PERMANENT, IT MUST BE PROTECTED EVERY DAY IN HOW PEOPLE LIVE THEIR LIVES-------------------------------------------------------------------------* NEGATIBO NA SA COVID ANG 65 ANYOS NGA PASYENTE NGA TAGA TAGBILARAN APAN MAGPABILIN SA TAMBALANAN HANGTOD MGA MOGAWAS SA RESULTA SA PCR TEST SA MGA GIKAHALOBILO* ABLI NA ANG MGA SIMBAHAN, KAPILYA SA MISA APAN 25% LANG ANG KAPASIDAD SA MGA LINGKURANAN ANG OKUPAHON* GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA KINAHANGLANG MAPAHALUNA UNA ANG PCR LABORATORY UG CONTACT TRACING SYSTEM UNA BUKSAN OG BALIK ANG TURISMO SA BOHOL* PADAYON ANG PAGPANGANDAM SA SIMBAHAN SA SUBLING PAG-ABLI SA MGA MISA NGADTO SA PUBLIKO NGA MAGSUGOD KARONG ADLAWNG DOMINGO UGMANG ADLAWA, HUNYO 14* DILI NA KINAHANGLAN MOKUHA OG HOME QUARANTINE PASS ANG MOTAMBONG OG MISA* GIHATDAN NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ERICO ARIS AUMENTADO OG AYUDA ANG DUGANG PANG MGA LUNGSOD SA IKADUHANG DISTRITO SA LALAWIGAN SA BOHOL* GI-DUSO NA NI GOBERNADOR ARTHUR YAP ANG DESINYO SA SINGLE NGA MOTORSIKLO ISIP SUMBANAN KON UGALING MAMAHIMO NA ANG PAG-ANGKAS TALIWA SA HUGOT GIHAPONG GIPATUMAN NGA NO BACKRIDE POLICY