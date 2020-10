* COVID 19 CASES CROSS TO MAINLAND TALIBON FROM GUIDACPAN ISLAND…AS BORDER PATROLS ARE INTENSIFIED IN THE SEAWATERS IN THE AREA WITH GUINDACPAN STILL ON LOCKDOWN WHILE MALAINGIN COVID CASES WERE ALREADY CLEARED BY HEALTH AUTHORTIEIS

* ISLANDERS IN GUINDACPAN AND MALINGIN JOYFULLY RECEIVE THE DONATION OF FACE MASKS, FACE SHIELD, ALCOHOL, SOAP AND WATER CONTAINERS FROM THE GENEROUS DONORS OF “TABANG ISLA” OF DYRD AND THE BOHOL CHRONICLE.

* MAYORS IN THE NORTH AND NORTHEASTER TOWNS OF BOHOL AGREE TO BE UNIFORM IN THE IMPLEMENTATION OF THEIR HEALTH PROTOCOLS IN ORDER NOT TO CONFUSE THE PUBLIC

————————————————————————-

* NAGKAUYON ANG KAPITOLYO UG ANG PRESIDENTI SA BOHOL MEDICAL SOCIETY NGA SI DR JEFF ONG NGA IGO NA ANG 14 KA ADLAW NGA KUARINTINA DIIN ANG USA KA OFW O LSI MAKAPAULI NA BISAN UG WALA NAY PCR TEST ANG PAGAHIMOON BASTA WALA SYAY SINTOMAS NGA NASAKIT SA COVID 19

* ANG DUGAY NA NGA GIPAABOT NGA “ONE BOHOL POWER” MURAG HAPIT NA MAHITABO SAMTANGBIDDING NGA APILAN SA MGA POWER DISTRIBUTORS GIKATAKDA NA KARONG SEMTEMBRE 11

* MGA TRABAHANTI SA TOURISM SECTOR NATINGALA NGANO NGA HANGTOD KARON WALA SILAY NADAWAT NGA TABANG SA KAPITOLYO HOMAN NASAYRAN NGA P8 MILYONES KA PESOS ANG GIPALIT NA UNTA UG BUGAS SA NFA NGA KAPIN SA 7,000 KA SAKO APAN WALAY NADAWAT ANG MGA TRAVHANTI SA TURISMO DINHI SA BOHOL

