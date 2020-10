* 46% ANG LOCAL TRANSMISSION SA COVID-19 SA ISLA SA GUINDACPAN UG MALINGIN, MATUD NI GALLARES HOSPITAL CHIEF DR. MACUNO

* SIX MORE CASES ADDED TO BOHOL’S COVID RECORD AS OF LAST NIGHT, BASED ON THE PCR TEST RESULTS RELEASED BY THE BOHOL PROVINCIAL PCR LABORATORY

* PHILIPPINE CROP INSURANCE CORPORATION STARTS RELEASING INDEMNITY TO FARMERS WHOSE CROPS HAD BEEN DAMAGED BY THE DROUGHT IN THE LAST QUARTER LAST YEAR

* MAS DAGHAN NA ANG IHAP SA MGA NANGAAYO SA CORONAVIRUS DISEASE KON COVID19 ITANDI SA MGA AKTIBONG POSITIBO NGA KASO SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL

* WALAY DRUGAS NGA NAKUHA ANG MGA OTORIDAD SA GIHIMONG GREY HOUND OPERATION SULOD SA MGA SELDA SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION

* BALIK NA SA PAG-OPERATE ANG GALLARES PCR LABORATORY BALIK NA SA HUMAN SA HAPIT USA KA SEMANANG PAG-UGMAD SA MGA KAHIMANAN

* PADAYON ANG DSWD SA PAGPADALA OG TABANG NGADTO SA MGA APEKTADONG RESIDENTE SA SEGUNDO DISTRITO ILABI NA SA MGA LUGAR NGA DUNAY DAGHANG OG KASO SA COVID19

* IAPIL OG PATAWAG SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG MGA TINUGYANAN SA DITO TELECOMMUNITY ARON MADUNGOG ANG REKLAMO SA KATAWHAN SA PAGTUKOD OG CELLSITES

* GI-SUGYOT SA SOCIAL SECURITY SYSTEM (SSS) NGADTO SA MGA MYEMBRO NIINI OG UBANG COSTUMER NGA MOBAYAD SA OBLIGASYON O CONTRIBUTION SA NAGKADAIYANG BAYAD CENTER ILABI NA KARON KINAHANGLANG MAGLIKAY SA PAG-DONG SA DAGHANG TAWO TUNGOD SA HULGA SA COVID19 PANDEMIC

