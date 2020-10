*GOV. ART YAP EMPHASIZES THE SIGNIFICANCE OF SMALL BUSINESSES DURING THE 2ND OF THE 3-PART SERIES OF (ANGAT-LGUS), ENTITLED ‘JUMPSTARTING LOCAL ECONOMY’, ARRANGED BY THE DILG AND ULAP”, WHERE THE GOVERNOR WAS ONE OF THE RESOURCE SPEAKERS

*GOV. ART YAP TO DISTRIBUTE RICE TO TOUR AND TRANSPORT OPERATORS TODAY

…………..

*NEGATIBO SA COVID-19 ANG 7 SA 16 NGA KUYOG NI MAYOR NILA MONTERO SA PAG-ADTO SA SUGBO, UG WA NA NAGPA-SWAB TEST ANG 9 PA SA ILANG KAUBAN

*NAKATALA OG 8 KA BAG-ONG KASO SA LOCAL TRANSMISSION ANG TUBIGON HUMAN NAGPOSITIBO ANG USA KA KAWANI SA MUNISIPYO

*GISIRAD-AN SA KASAMTANGAN ANG PIPILA KA MGA BUHATAN SA MUNISIPYO SA LUNGSOD SA TUBIGON UG PIPILA KA ESTABLISHEMENTO HUMAN NAGPOSITIBO ANG USA KA KAWANI UG PIPILA KA MANINDAHAY

*NAHIMONG SULIRAN SA MGA TELECOMMUNICATIONS COMPANY ANG PAGPAKUSOG SA SIGNAL TUNGOD KAY MAGLISUD MAN SAB SILA PAGPABAROG OG MGA DUGANG CELL TOWERS TUNGOD SA PAGSUPAK SA MGA MOLUPYO PALIBOT SA DAPIT NGA ILA UNTANG UGBOKAN OG MGA TORE

*GIKAUYONAN SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA SUNDON ANG JOINT MEMORANDUM SA DPWH, DILG, DOH, FDA UG UBAN PANG AHENSYA ALANG SA KASAYON SA PAGTUKOD OG MGA CELL SITES SA SA MGA KOMPANYA SA TELECOMMUNICATIONS

*PADAYON NGA GIPAHUGTAN ANG PANAG-ALAYON SA KAPUNONGAN SA MGA EMPLEYADO UG PAMUNUAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ARON MAGPABILIN ANG MAAYONG DAGAN SA KASAMTANGANG ADMINISTRASYON SA SYUDAD

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics