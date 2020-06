* 97 LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS ARRIVED YESTERDAY FROM CEBU, MAKING THE TOTAL NUMBER OF BOL-ANONS WHO HAVE RETURNED TO 119 AND 677 OFWs

* SECOND BATCH OF CASH-FOR-WORK PROGRAM BENEFICIARIES COMPLETED THEIR 10-DAY WORK UNDER THE OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST

* DILI UYON SI GOBERNADOR ART YAP NGA ABLIHAN ANG KLASE KARONG AGOSTO 24 TALIWA SA PADAYONG HULGA SA COVID 19

* SUGDAN KARONG ADLAWA ANG PAGPANGDAWAT OG MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS NGA MAGKUHA OG MEDICAL CERTIFICATE ISIP REKISITOS SA PAGPAULI DINHI SA BOHOL

* MAG-AGAD SA KAPASIDAD SA MGA QUARANTINE FACILITY SA MGA KALUNGSURAN ANG PAGPAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL

* MIDAGHAN NA SAB ANG BACKLOG SA VICENTE SOTTO MEMORIAL MEDICAL CENTER SA SUGBO, HINUNGDAN NGA WA PA GIHAPON NADAWAT ANG RESULTA SA MGA SWAB SAMPLES GIKAN SA BOHOL

* MOKABAT SA 114 KA MGA LSIs ANG GIPAABOT NGA MOABOT DINHI GIKAN SA MANILA

* GAHITAK PA ANG PATIGAYON SA ILLEGAL NGA DRUGAS SA BOHOL UG POSIBLENG GISAKAY SA MGA BANGKANG PANAGATAN, SUMALA SA HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL

* NAALARMA ANG MGA MGA ABOGADO UG HUWES SA PAMAHAYAG SA SOCIAL MEDIA KABAHIN SA PAGPANGAYO NI BOKAL MASAMAYOR SA PANGALAN SA MGA ABOGADO UG HUWES NGA GAHAWID OG MGA DRUG CASES

