* FIRST COVID-POSITIVE OFW WHO HAS RETURNED TO BOHOL RECOVERS AS PROVEN IN HIS THIRD PCR TEST THAT YIELDED COVID-NEGATIVE RESULT

* BUENAVISTA LAUNCHES 44-ROOM CENTRAL ISOLATION CENTER AND READIES FOR THE HOMECOMING OF BOHOLANO LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS IN CEBU

————————————————————————-

* MIABOT SA 22 KA MGA TAWO ANG NAAPIL SA CONTACT TRACING SA MGA OTORIDAD NGA NAKAHALOBILO SA 17 ANYOS NGA BABAYNG PASYENTE KINSA GITUMBOK NGA PROBABLE COVID19 CASE NGA NAA SA RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL

* NAKA-ISOLATE NA ANG 21 ANYOS NGA BABAYE NGA TAGA LUNGSOD SA GARCIA HERNANDEZ KINSA GI-INGONG UYAB SA 22 ANYOS NGA LALAKING IGSOON SA 17 ANYOS NGA BABAYNG PASYENTE PROBABLE COVID-19 NGA PASYENTE KINSA GIOPERAHAN OG APENDECTOMY SA RAMIRO COMMUNITY HOSPITAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN

* GIKLARO NI DR. YUL LOPEZ, SPOKESPERSON SA COVID19 TECHNICAL WORKING GROUP SA KAPITOLYO NGA WALA MA LINK ANG 17 ANYOS NGA BABAYNG PASYENTE NGA PROBABLE COVID19 CASE NGADTO SA USA KA MEDICAL TECHNOLOGIST GIKAN SA GALLARES HOSPITAL NGA POSITIBO SA COVID19 OG TUA KARON SA CEBU

* 19 NALANG KA BUOK NGA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER ANG NANGULI DINHI SA BOHOL OG DILI 22 SUKWAHI SA UNANG GILAUMAN

* MIKABAT NA SA KAPIN 6,000 KA BOL-ANONG NA-STRANDED DIDTO SA SUGBO UG UBANG DAPIT ANG NAHATAGAN OG PINANSIYAL NGA AYUDA GIKAN SA KAGAMHANANG PROBINSIYAL SA BOHOL

* GIPANIGURO SA PROVINCIAL DISASTER RISK REDUCATION AND MANAGEMENT OFFICE (PDRRMO) SA BOHOL NGA MASUNOD ANG INSAKTONG MGA QUARANTINE PROTOCOL SA PAGTAGBO SA MAMAULI NGA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER DINHI SA BOHOL

* SUBLING MIAWHAG SA PUBLIKO ANG HEPE SA GALLARES HOSPITAL NGA SUNDON KANUNAY ANG MGA GIYA SA GOBYERNO ARON SA PAGLIKAY SA COVID-19 ARON MALIKAYAN ANG PAGTAKDANAY SA COVID 19 SUD SA LALAWIGAN

* MISUGOD NA SA KATUNGDANAN ANG KINAUNHANG BABAYE NGA HEPE SA TAGBILARAN CITY POLICE

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics