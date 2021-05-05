TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MAY 5, 2021
May 5th, 2021 by headlines
* WAY SIPYAT O SAYOP SA DATOS SA DOH-7 SA MGA KASO SA COVID 19 SA BOHOL SUKWAHI SA PAMAHAYAG SA KAPITOLYO, MATUD NI DOH 7 CHIEF PATHOLOGIST DR. MARY JEAN LORECHE; SAMTANG DOH-7 MIPASALIG NGA I-RECONCILE ANG TALAAN SA MGA KASO SA COVID SA BOHOL ARON DILI MAGLIBOG ANG MGA BOL-ANON
* GIPANGKWARANTINA ANG MGA SAKOP SA BARANGAY LIVESTOCK AIDE UG UBANG OPISYAL SA BARANGAY SA MARIBOJOC APIL MGA DAY CARE WORKER HUMAN NAKAHALOBILO OG USA KA STAFF SA OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN NGA WAPOD MASAYOD NGA CLOSE CONTACT DIAY SA NAGPOSITIBO NGA TAGA KAPITOLYO
* ANAA NA SA KUSTODIYA SA KAPOLISAN ANG TULO KA SUSPEK SA PAGPATAY SA USA KA LALAKI NGA GILABAY SA SAPA SA LUNGSOD SA PILAR
* SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG LGU-CANDIJAY, MIPASAR OG RESOLUSYON NAGPAHAYAG OG PAHASUBO SA KAMATAYON NI PHILIPPINE AIRFORCE PILOT CAPT. AURELIOS OLANO NGA GILUBONG NA
* NAGTAGBO ANG PROVINCIAL FIRE MARSHALL UG MGA KADAGKUANG OPISYAL SA LUNGSOD SA DIMIAO ALANG SA PAGPABARUG SA MODERNONG FIRE STATION
* UPAT KA SENIOR CITIZEN NGA MGA BOARD MEMBER, PISIKAL NGA MITAMBONG SA SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN BISAN SA PAGDAGHAN SA MGA KAWANI SA KAPITOLYO NGA NAGPOSITIBO SA COVID-19 NGA MIKABAT GIHAPON OG 114
* PADAYON NGA GIABAGA SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA SAN ISIDRO ANG PAGHATAG OG LIBRENG PAGKAON SA MGA MABIKTIMA SA COVID19 ARON DI MOSAMOT ANG PROBLEMA SA MGA NACOVID SAMTANG SILA NAKA-ISOLATE
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