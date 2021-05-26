TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MAY 26, 2021
May 26th, 2021 by headlines
* USA KA LIDER ANG USA SA LIMA KA REBELDENG NEW PEOPLES ARMY NGA NAPATAY ATOL SA ENGWENTRO KAGAHAPON DIDTO SA BARANGAY CABACNITAN, BILAR, ANG LAING UPAT NAILHAN NA APAN WA PA IPAGAWAS SA MILITAR ANG ILANG MGA PANGALAN
* 53 KA PAMILYA SA BARANGAY CABACNITAN, BILAR ANG NAMAKWIT TUNGOD SA KAHADLOK SA NAHITABONG PANAGSANGKA SA MILITAR UG NPA
* MIPALAG ANG GRUPONG BAYAN MUNA SA GIHIMO SA MILITAR NGA PAG-RED TAGGING O PAGLAMBIGIT SA MGA MILITANTENG GRUPO SA MGA KOMUNISTA
* DILI ALARMING ANG NAHITABONG KAGUBOT NGA HINIMUAN SA MGA NPA TUNGOD KAY DILI RA MOLAPAS SA 15 KA MGA ARMADONG NPA NGA NAGLIHOK DINHI SA BOHOL, SUMALA NI BISE GOBERNADOR RENE RELAMPAGOS
* 23 KA LUNGSOD SA BOHOL ANG NAKASAKOP OG PEKE NGA MGA PCR TEST RESULT GIKAN SA MGA TAWO NGA GUSTONG MOSULOD SA BOHOL
* GIPASALIG NI TOURISM SECRETARY BERNADETTE ROMULO PUYAT NGA MAHATAGAN OG AYUDANG PINANSIYAL ANG MGA TRABAHANTE SA INDUSTRIYA SA TURISMO SA BOHOL NGA WA PA MAKADAWAT OG HINABANG UBOS SA BAYANIHAN 2
* NANAWAGAN SI VICE MAYOR TOTO VELOSO SA MGA SENIOR CITIZENS NGA MAGPABAKUNA HUMAN NAHIBAL-AN NGA GAMAY PA KAAYO NGA MGA SENIOR CITIZENS ANG GUSTONG MAGPABAKUNA
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