TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 3, 2021
Mar 3rd, 2021 by headlines
* GIAMENDAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA ORDINANSA NGA NAGTAKDA SA BAYAD SA PCR TEST SA PCR CONTAINERIZED LABORATORY SA PROBINSIYA GIUBSAN NGADTO NA SA P3,800 GIKAN SA P4,500 ALANG SA MGA DILI MIYEMBRO SA PHILHEALTH ANG BAYAD SA PCR TEST; ANG MGA MIYEMBRO SA PHILHEALTH PABILIN NGA WAY BAYRAN O LIBRE
* ADUNA NAY USA KA PERSON OF INTEREST ANG KAPOLISAN SA TAGBILARAN SA PAGPUSIL PATAY SA USA KA LALAKI SA BARANGAY DAMPAS; WAPAY SUSPEK SA PAGPATAY SA DU EK SAM COLLECTOR; SAMTANG CCTV MAOY GISUSI KARON SA KAPOLISAN SA DUHA KA NAHITABONG PAGPAMUSIL
* MGA BALIKBAYAN, TURISTA UG TANANG MOSULOD SA PILIPINAS KINAHANGLAN ANG PRE-BOOK ACCOMODATION SULOD SA UNOM KA GABII SA MGA QUARANTINE HOTEL O FACILITY, MATUD NI TOURISM UNDERSECRETARY BONG BENZON
* PIPILA KA MGA LGU ANG WA MOSUNOD SA BAG-ONG PAMAAGI SA PAGDAWAT OG MGA MO-ULI SA BOHOL TUNGOD KAY ANG UBAN KINAHANGLAN PA GIHAPON MOPAUBOS SA PAG QUARANTINE
* MIHINAYHINAY PAGBALIK OG KUNHOD ANG KASO SA COVID19 SA BOHOL HUMAN WALO ANG NATALA NGA NAAYO KAGAHAPON
* DOTr SEC. ARTHUR TUGADE MISUSI SA MGA PASILIDAD SA BOHOL UBOS SA BUILD BUILD BUILD PROGRAM SAMA SA AIRPORT UG PANTALAN SA TAGBILARAN
* KANDIDATO NI GOBERNADOR ART YAP NGA NAPILDI PAGKAMAYOR SA LUNGSOD SA LILA SA NIAGING PINILIAY, MOTAPO SA GRUPO NI MAYOR JED PIOLLO
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