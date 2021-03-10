TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 10, 2021
Mar 10th, 2021 by headlines
* MOHIMO OG IMBESTIGASYON SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KALABOT SA DAKONG SAKA SA PLETEHAN SA MGA PUBLIC UTILITY VEHICLE TALIWA SA PANDEMYA SA COVID-19
* MIDAGHAN ANG AKTIBONG KASO SA COVID19 NGA GIKALAMBIGITAN SA MGA RETURNING RESIDENCE HUMAN GI-LUAGAN ANG HEALTH PROTOCOL SA BOHOL
* NAG-ANTOS KARON ANG MGA MAG-UUMA SA BOHOL SA BARATONG PRESYO SA HUMAY APAN MAHAL ANG PRODUCTION COST
* GIPASAYLO NI MAYOR LEONILA MONTERO ANG TAGDUMALA SA AMANZARA RESORT OG ANG MGA NITAMBONG SA KONTROBERSYAL NGA FOAM PARTY NGA NAKASUPAK SA HEALTH PROTOCOL
* FACE-TO-FACE NGA MISA SA LUNGSOD SA MARIBOJOC TEMPORARYONG GISUSPENSO HUMAN NATALA ANG LOCAL TRANSMISSION DUOL SA SIMBAHAN
* MGA MOTORISTA SA BOHOL ILABI NA DRIVER OG MOTORSIKLO MIHANGYO SA MGA OTORIDAD NGA HIMOONG PATAS ANG PAG-ISTRIKTO SA MGA CHECKPOINT
* DILI PA ANGAYAN MODAGAN PAGKAPRESIDENTE SI SENADOR BONG GO, SUMALA SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD
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