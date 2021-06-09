TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 9, 2021
Jun 9th, 2021 by headlines
* USA KA GOBYERNONG SAKYANAN SA KAPITOLYO MATUD PA GIGAMITAN OG PRIBADONG PLATE NUMBER ATOL SA GIHIMONG FIELD INVESTIGATION SA GIINGONG ILLEGAL QUARRY SA GARCIA HERNANDEZ
* SEKTOR SA PATIGAYON, TURISMO, MEDIKAL DINHI SA BOHOL NAGTIGOM OG PONDO PARA IPALIT OG BAKUNA BATOK SA COVID-19, PONDONG NAHIPOS MIKABAT NA OG P20 MILYONES
* BISE GOBERNADOR RENE RELAMPAGOS MIDEPENSA KANG BOKAL MASAMAYOR SA GISULTI NGA ADUNA SIYAY PARYENTENG ABU SAYYAF, BOKAL MASAMAYOR MIKLARO NGA KOMEDYA RA ANG IYANG GISULTI NGA DUNA SIYAY MGA PARYENTE SA MAONG TERORISTANG GRUPO
* BARANGAY CABAWAN SA TAGBILARAN MIPASAR OG RESOLOSYON NGA NAGPADAYAG OG PAGSUPAK SA PLANONG PAGTUKOD OG HOUSING PROJECT SA ILANG BARANGAY
* PHILIPPINE RED CROSS MI-ABLI SA ILANG COLLECTION SITE ALANG SA SALIVA TEST SA LUNGSOD SA UBAY
* EMPLEYADO SA DON EMELIO HOSPITAL SA UBAY PATAY HUMAN GIDUNGGAB SA IYANG SILINGAN NGA SEAMAN TUNGOD SA LALIS SA YUTA SA LUNGSOD SA ALICIA
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