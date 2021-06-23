TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 23, 2021
Jun 23rd, 2021 by headlines
* SA SURVEY SA DYRD, GIPANGLANTAWAN SA MGA BOL-ANON NGA MAGBAHA ANG KWARTA SA BOHOL SA SUNOD TUIG NGA PINILIAY TUNGOD SA PANDEMIC
* DUNAY NAMATAY NA SAB SA COVID NGA MAOY IKA-72 NGA NAMATAY SA BOHOL, ANG AKTIBONG KASO MIKABAT GIHAPON SA KAPIN 1,300
* GIHANGYO NI CONGRESSMAN ALEXIE TUTOR ANG COMMISSION ON HIGHER EDUCATION KON CHED NGA WAD-ON NA ANG MORATORIUM SA NURSING PROGRAM SA NASUD
* HALOS 80 MIL NA KA TAWO SA BOHOL ANG NABAKUNAHAN BATOK SA COVID 19
* DUGANG 30 KA CENTENARIAN SA BOHOL ANG MAKADAWAT OG TAG-P100,000 MATAG USA GIKAN SA PROBINSIYA
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