TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 2, 2021
Jun 2nd, 2021 by headlines
* PIPILA KA MGA LUGAR SA BOHOL SAMA SA POBLACION, LOBOC UG LUNGSOD SA LILA ANG GIBAHA TUNGOD SA USA KA ADLAWNG NGA PAG-UWAN TUNGOD SA BAGYONG DANTE
* SANGGUNIANG PANLALAWIGAN MOPALIT OG BAG-ONG MGA SAKYANAN APAN ADTO IPAGAMIT SA MGA LAIN-LAING BUHATAN SA KAPITOLYO . WA PA MOBUTYAG UNSANG KLASE SA SAKYANAN ANG PALITON
* BOHOL CHRONICLE STANDS BY ITS STORY THAT IT IS PRESIDENT DUTERTE WHO ASKED THE PROVL GOVT TO EXPLAIN THE P24 MILLION PURCHASE OF BRAND NEW VEHICLES
* WAY KONSULTASYON SA PROVINCIAL UG LOCAL LEVEL ANG PAGTUBOY KANG PRES. DUTERTE NGA PADAGANON SA PAGKA-BISE PRESIDENTE SA 2022 ELECTION, MATUD NI BOHOL PDP-LABAN PROVINCIAL CHAIRMAN DOLOREICH DUMALUAN
* CASUAL NGA EMPLEYADO SA PESO OFFICE SA LUNGSOD SA PANGLAO NADAKPAN SA BUY BUST OPERATION
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