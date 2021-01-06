TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 6, 2021
Jan 6th, 2021 by headlines
* BUGTONG SI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE LANG ANG MI-ABSTAIN SA RESOLUSYON NGA GIPASAR SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA NAGHATAG KANG GOVERNOR ART YAP OG PAGTUGOT NGA MAKIGSABOT UG MOSULOD OG KASABUTAN SA BANGKO ALANG SA UTANGONG P1.1 BILYONES PARA IPALIT OG MGA MAKINARYA PAG-UGMAD SA AGRIKULTURA UG PANUBIG SA BOHOL
* GIKLARO SA DEP-ED BOHOL NGA TUA NAGTRABAHO SA TALISAY CITY DIVISION SA SUGBO ANG KAWANI SA DEPED NGA GIHINGANLAN NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA TAGA TAGBILARAN NGA GITAKTAK SA SERBISYO TUNGOD SA ISYU SA PAGKALAMBIGIT SA ANOMALIYA
* NAKASAWAY SA PAGPAHUYOT SA COVID-19 VACCINE NGA GIGAMIT SA MGA OPISYAL UG MIYEMBRO SA PRESIDENTIAL SECURITY GROUP
* PHO CABAGNOT MITAWAG NGA “DOUBLE STANDARD” SA COVID-19 VACCINE NGA GITUPOK SA MGA SAKOP SA PSG, TANANG BAKUNA NGA NGA MOSULOD UG GAMITON KINAHANGLAN NGA MOAGI SA CLINICAL TRIALS SA PILIPINAS
* NALUWAS SA MGA OTORIDAD SA LOON ANG DUHA KA MGA CHINESE NATIONAL NGA MISSING SA ILANG SCUBA DIVING SA LOON OG NAPADPAD SA KADAGATAN NGA SAKOP SA SIBONGA CEBU
* LA-NINA MAOY MAKA-INGON SA SAGUNSON OG KUSOG NGA MGA PAG-UWAN DINHI SA BOHOL UG UBANG BAHIN SA NASUD HANGTUD SA BUWAN SA MARSO, PAGASA WA PAY NASIGPATAN NGA DAUTANG PANAHON SULOD UG GAWAS SA PAR
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