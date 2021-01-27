TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 27, 2021
Jan 27th, 2021 by headlines
* NAKATAKDANG MAG-ATUBANG KARONG BUNTAG SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE UG EMPLEYADO SA PROVINCIAL TREASURERS OFFICE NGA SI AIDA EVANGELISTA NAKATAKDANG MAG-ATUBANG KARONG BUNTAG KALABOT SA KONTROBERSIYAL NGA QUARRY OPERATIONS NGA GIKALAMBIGITAN SA USA KA SI MR. IVAN
* SA MANDO NI GOVERNOR ART YAP NGA NAGDILI SA MGA KAWANI SA PAGTAMBONG SA MGA PAGDUNGOG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN O BISAN UNSANG TIGOM KUN WAY PAGTUGOT SA ILANG LABAW, KANHI BOKAL TOMMY ABAPO MIINGON MAS MAAYO NGA MOTAMOD SA PAGPATAWAG SA SP ARON MAKATABANG SA IMBESTIGASYON BAHIN SA MR. IVAN
* SA PAGPAKISUSI “IN AID OF LEGISLATION” BAHIN SA MR. IVAN, DILI NA KINAHANGLAN ANG PORMAL NGA REKLAMO, MATUD NI KANHI BOKAL TOMMY ABAPO JR
* GISIRHAN SA DENR ANG ILLEGAL NGA OPEN DUMPSITE NGA GIDUMALA SA LGU GUINDULMAN
* IBALHIN SA NEGROS ORIENTAL SUGOD KARONG PEBRERO SI DPWH FIRST DISTRICT HEAD ENGR. FRANCIS FLORES
* WAY NATALA NGA BAG-ONG RECOVERY SAMTANG NADUGANGAN ANG AKTIBONG KASO SA COVID19 SA BOHOL KAGAHAPONG ADLAWA
* MOKABAT SA 200 MIL PESOS NGA DAMYOS USA KA BALAY NGA NASUNOG SA LUNGSOD SA LOAY HUMAN GITUOHAN NGA GILABAYAN OG GASOLINA
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