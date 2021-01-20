TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 20, 2021
Jan 20th, 2021 by headlines
* GIAPIL NA OG HANGYO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DEPARTMET OF JUSTICE SA PAGSUSI SA DILI MAKATARUNGANON NGA PAGSAKA SA PRESYO SA MGA PRODUKTONG PETROLYO LABINA SA SIYUDAD SA TAGBILARAN ITANDI SA MGA KALUNGSURAN SA BOHOL UG SILINGANG MGA DAKBAYAN SA CEBU UG CAGAYAN DE ORO
* GIHUGTAN OG BANTAY ANG MGA PANTALAN OG TANANG ENTRY POINT SA BOHOL HUMAN NAKASULOD ANG AFRICAN SWINE FEVER DIDTO SA SILINGANG PROBINSIYA SA LEYTE
* GIPA-TERMINATE ANG USA KA KONTRAKTOR NGA NAGBASE SA SUGBO HUMAN GIBIYAAN ANG PROYEKTO NGA KALSADA SA LUNGSOD SA DAUIS
* GITINGUHA NGA MAPALIT SA UNANG KWARTER KARONG TUIGA MGA BAG-ONG HEAVY EQUIPMENT SA KAPITOLYO
* NANGANDAM ANG KAPITOLYO SA POSIBLENG DILI MAAYONG EPEKTO SA BAKUNA BATOK SA COVID-19
* GISUGDAN NA SA BOHECO ANG PAGTRABAHO SA KURYENTE SA ISLANG BARANGAY SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO UBOS SA PROGRAMA NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO
* NADAKPAN SA LUNGSOD SA CLARIN ANG 63 ANYOS NGA LOLO NGA MAY KASONG SEXUAL ASSAULT DIDTO SA SIQUIJOR
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