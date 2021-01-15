TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 13, 2021
Jan 15th, 2021 by headlines
* GIHANGYO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DEPARTMENT OF ENERGY UG DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY PAGSUSI SA DAKONG DIPERENSIYA SA PRESYO SA MGA PRODUKTONG PETROLYO SA BOHOL ILABINA SA SIYUDAD SA TAGBILARAN
* ISTRIKTO NGA IPATUMAN ANG MGA HEALTH PROTOCOLS SA GATUSAN KA MGA TRABAHANTE GIKAN SA LAIN-LAING MGA LUGAR NGA MAOY MOTRABAHO SA TUKORON NGA GALLARES HOSPITAL SA LUNGSOD SA CORTES ARON DILI MOKUYANAP ANG COVID-19 SA LALAWIGAN SA BOHOL
* SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD, KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON ANG UYON NGA IBALIK ANG SILOT KAMATAYON SA NASUD SA KASO MAY KALAMBIGITAN SA ILLEGAL NGA DRUGAS
* MGA SAKOP SA REBELDENG NPA MAOY GITUOHAN NGA MIKUTLO NAPOD OG LAIN KINABUHI SA USA KA KAWANI SA MUNISIPYO SA SA LUNGSOD SA BATUAN PINAAGI SA PAGPUSIL GAMIT ANG DEKALIBRE NGA ARMAS
* LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ADTO MOPALIT OG BAKUNA BATOK SA COVID19 SA ASTRAZENECA PHARMACEUTICAL NGA NAGBASE SA UNITED KINGDOM
* MGA DAM, SUBA SA BOHOL NORMAL ANG LEBEL SA TUBIG SAMTANG WALAY MGA PAGBAHA UG PAGDAHILI SA YUTA TALIWA SA PAG-UWAN
* MGA 500 KA MGA ESTUDYANTE ANG MIPADAYAG OG KASIBOT NGA MO-APLAY SA MGA PROGRAMA SA GILARAW NGA BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY (BISU) COLLEGE OF MEDICINE DINHI SA PROBINSYA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics