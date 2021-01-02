TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 30, 2020
Jan 2nd, 2021 by headlines
* GIPAMASANGIL SA BANAY SA 16 ANYOS NGA NADAKPAN SA BUY BUST OPERATION NGA GIDAGIT ANG MENOR DE EDAD; ANG PASANGIL SA PARYENTE SA BATA GIHIMAKAK SA KAPOLISAN UG GIPAMAHAYAG NGA LEHITIMO ANG DRUG OPERATION BATOK SA MENOR DE EDAD
* GIULI NA NGADTO SA PAMILYA ANG 16 ANYOS NGA BATANG TAGA BARANGAY MANSASA NGA NASIKOP SA BUY BUST OPERATION KAY WALAY KABUTANGAN NGA PASILIDAD ANG DSWD
* GIISA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG KALISOD NGA NASINATI KARON SA PUBLIKO NGA BAG-ONG PAMAAGI SA PAGTUDLO SA DEP-ED NGA MAO ANG MODULE LEARNING
* GIPASALIG SA KAPOLISAN SA BOHOL NGA DILI MAHITABO DINHI SA PROBINSIYA ANG NAHITABO SA PANIQUE, TARLAC NGA GIPATAY SA USA KA PULIS ANG MAG-INAHAN
* GISUBHAN SA LUNGSOD SA SEVILLA ANG PINAKA-UNANG CONTAINERIZED QUARANTINE FACILITY TYPE SA BOHOL ALANG SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL UG RETURNING OVERSEAS FILIPINO
* PADAYONG NAGKAUBOS ANG AKTIBONG KASO SA COVID19 SA BOHOL SAMTANG NANGHINAPOS ANG TUIG, NAA NALANG SA 12 ANG NATALA SA BIATF
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