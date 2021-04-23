TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 21, 2021
Apr 23rd, 2021 by headlines
* NAGPAHIMANGNO ANG NGCP SA PUBLIKO BATOK SA BAG-ONG MODUS NGA MOBIKTIMA SA MGA NANAG-IYA OG YUTA DUOL SA MGA TRANSMISSION LINE
* MGA COMMUNITY PANTRY SA TAGBILARAN GIDAGSA SA MGA TAWO NGA DUNAY PAGPANGINAHANGLAN OG TABANG SAMTANG NAGPADAYON ANG KRISIS SA COVID19 PANDEMIC
* SUPORTADO NI MAYOR BABA YAP ANG GIPANGMUGNA NGA MGA COMMUNITY PANTRY DINHI SA SIYUDAD
* MUNISIPYO SA DUERO GI-LOCKDWON HUMAN NA-EXPOSE SA COVID19 ANG MGA EMPLEYADO, NAKATALA USAB ANG LUNGSOD OG UNANG KAMATAYON SA COVID19
* GILOCKDOWN ANG MUNISIPYO SA LILA HUMAN USA KA KAWANI ANG NAGPOSITIBO SA COVID 19
* BAG-ONG BOHOL PNP DIRECTOR COL. SALIBO MISAAD NGA IPABILING LUWAS PUY-AN, BISITAHAN UG NEGOSYOHAN ANG BOHOL
* DUNA NAY BAG-ONG MAKINA ANG SIYUDAD SA TAGBILARAN NGA MOGALING SA MGA BASURA
* IMPOUNDING AREA SA MGA SAKYANAN DIDTO SA CORTES NGA GIHATAG SA KAPITOLYO, WA PA MAGAMIT SA LTO
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