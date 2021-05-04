TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 4, 2021
May 4th, 2021 by headlines
* KATUNGA NA LANG SA TANANG EMPLEYADO SA KAPITOLYO ANG GIPABALIK SA TRABAHO SULOD SA KAPITOLYO SAMTANG ANG UBAN NAG-WORK FROM HOME HUMAN MIDAGHAN ANG MGA KAWANI NGA NAGPOSITIBO SA COVID 19 NGA MIKABAT NA OG 114
* GIPASIDUNGGAN NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE OG ORDER OF LAPULAPU, RANK OF KALASAG SI AIRFORCE CAPT. AURELIOS OLANO KINSA GILUBONG NA KAGAHAPON DIDTO SA LUNGSOD SA CANDIJAY
* DEPARTMENT OF HEALTH-7 EXPLAINS THE TALLY OF COVID19 ACTIVE CASES IN THE REGION IS HIGHER THAN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL BECAUSE THE VERIFICATION OF RESOLVED COVID CASES IS MORE STRINGENT
* DUGANG 8,000 DOSES SA SINOVAC VACCINE NADAWAT SA BOHOL SAMTANG NAGPADAYON GIHAPON ANG PAGPAMAKUNA SA MGA HEALTH FRONTLINERS
* NAILHAN NA ANG DUHA SA TULO KA MGA SUSPEK NGA MIPUSIL PATAY SA USA KA SAKOP SA RADIO COMMUNICATION SA LUNGSOD SA ANTEQUERA
* NAPALGAN ANG PATAYNG LAWAS SA USA KA LALAKI ILAWOM SA USA KA TULAY SA LUNGSOD SA PILAR
* GIPAABOT NGA MANGABLI OG BALIK KARONG SEMANAHA PROVINCIAL PROSECUTORS OFFICE HUMAN GISIRADO TUNGOD SA KASO SA COVID19
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics