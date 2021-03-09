TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 9, 2021
Mar 9th, 2021 by headlines
* USA KA BOMBERO ANG NAMATAY SA COVID-19, IKA-23 NGA NAKALAS SA TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL
* NAGPAKANAUG SI GOBERNADOR ART YAP OG BAG-ONG EXECUTIVE ORDER NGA NAGWAGTANG SA PCR TEST INIG-ABOT SA BOHOL; ANG GIKINAHANGLAN NA LANG ARON MAKASULOD SA BOHOL MAO ANG NEGATIVE PCR RESULT O SALIVA SAMPLE NGA GIKUHA DILI MOLAPAS 72 KA ORAS SA DILI PA MOBIYAHE
* GIIMBESTIGAHAN ANG GIKATAHO NGA PAGLAPAS SA MINIMUM HEALTH PROTOCOL SA USA KA RESORT SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA NAGPAHIGAYON OG FOAM UG POOL PARTY
* GALLARES HOSPITAL MOAY PINAKADAGHAN OG KAWANI NGA NAGPABAKUNA BATOK SA COVID19 ITANDI SA MGA TAMBALANAN SA DOH SA CENTRAL VISAYAS
* DILI NA KINAHANGLAN ANG PCR TEST SA MGA BATA 4 ANYOS PAUBOS NGA MOSULOD SA LALAWIGAN SA BOHOL, MATUD NI PDRRMO CHIEF ANTHONY DAMALERIO, SUBAY SA BAG-ONG EXECUTIVE ORDER NGA GIPAKANAUG NI GOBERNADOR ART YAP
* MOKABAT SA KAPIN 43 MIL ANG GIDAGHANON SA MGA FRONTLINERS SA BOHOL NGA NAA SA LISTAHAN ARON MABAKUNAHAN BATOK SA COVID19
* MAYOR TITA BAJA, BOKAL ANG LANSARAN SA 2022 ELEKSYON SUKWAHI SA MGA NANGGAWAS NGA BALITA NGA BISE MAYOR ANG DAGANAN RUNNING MATE SA IGSOON NGA MOLANSAD PAGKAMAYOR
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