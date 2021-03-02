TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 2, 2021
Mar 2nd, 2021 by headlines
* MGA NAMATAY SA BOHOL NGA DUNAY KALAMBIGITAN SA COVID19 MI-ABOT NA OG 22 HUMAN NADUGANGAN OG DUHA SA BAG-ONG TALAAN SA BIATF
* CCTV FOOTAGES MAOY GITUTOKAN SA KAPOLISAN SA PAG-IMBESTIGAR SA PAGPATAY KANG HANOPOL NORTE, BALILIHAN BARANGAY KAGAWAD LUCRESIA TASIC; DUHA KA ANGGULO, ANG PAGKALAMBIGIT SA BIKTIMA SA PINANSIYAL NGA NEGOSYO SA USA KA KOPPERATIBA UG ANG MATUD PA PAGKA-ASSET SA MILITAR
* GIPASALIG NI TAGBILARAN POLICE CHIEF LT. COL. PERALTA NGA NAGPABILING LINAW UG LUWAS PUY-AN ANG SIYUDAD SA TAGBILARAN BISAN SA DUHA KA NAHITABONG PAGPAMUSIL SULOD SA USA KA SEMANA
* MGA NANGABLI NGA HOTEL UG RESORT SA PANGLAO WALA PA KAABOT OG 50 PORSYENTO GUMIKAN SA KAGAMAY SA MGA BISITA NGA MOSULOD SA BOHOL SAMTANG PADAYON ANG PANDEMYA
* BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE GISAULOG ANG WOMEN’S MONTH, CONG. TUTOR MIILA SA KAISOG, KATAKUS SA MGA KABABAYENHAN NING PANAHON SA PANDEMYA
* MAYOR BABA YAP GITUOHAN SA MGA TIGPANIID SA POLITIKA NGA MOPAPILI PAGKA KONGRESISTA SA UNANG DISTRITO UG POSIBLING MAKA-UBAN OG GRUPO NI AUMENTADO
* MAG-IYAAN PATAY SA SAN ISIDRO BOHOL HUMAN NATUMBAHAN OG DAKONG PUNUAN SA LUBI
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