TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 8, 2021
Jun 8th, 2021 by headlines
* REP. CHATTO PAKIGHINABIAN ANG DEPED ARON MAGAMIT ANG MGA NURSE SA AHENSIYA PARA SA MGA TAMBALANAN SAMTANG PASULIT SA PAGKAMATUTUDLO UG KURSONG CRIMINOLOGY POSIBLENG IPAHIGAYON SA DINHI SA BOHOL SA IKAUPAT NGA KWARTER KARONG TUIGA
* HNU MEDICAL CENTER NAGLISOD OG DAWAT OG MGA PASYENTE SA COVID 19 TUNGOD SA KAKUWANG SA MGA NURSE
* BISU, PADAYON NGA NANGETA OG DEAN PARA SA COLLEGE OF MEDICINE, KUNG MAHATAGAN OG PAGTUGOT SA CHED, MAHIMO NA NGA MOBUKAS SA KURSONG MEDISINA KARONG TUIGA, MATUD PA NI CONGRESSMAN EDGAR CHATTO
* BOHOL PNP PROVINCIAL DIRECTOR COL USMUNDO SALIBO NANGHINAOT NGA MAGAHINAN ANG KAPOLISAN SA PROBINSYA OG MGA BODY CAM NGA GISUGDAN NA SA KAULOHAN
* GILUGWAYAN KUTOB KARONG BIYERNES ANG SERBISYONG MALASAKIT ON WHEELS SA LTO 7 DIDTO SA PANGLAO
* PATAY ANG USA KA DRIVER OG MOTORSIKLO HUMAN AKSIDENTE NGA NIBANGGA SA KASUGAT NIINI NGA AMBULANSIYA SA LUNGSOD SA BALILIHAN KAGAHAPON
* PATAY NA NGA NAKIT-AN ANG USA KA BIYUDA SULOD SA USA KA PANSAYAN DIDTO SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO, BIKTIMA GITUOHANG NAGHIKOG
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