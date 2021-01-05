TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 5, 2021
Jan 5th, 2021 by headlines
* GIAWHAG SA PUBLIKO ANG PROBINSIYA UG SYIUDAD NGA AKSYONAN ANG DAKONG DEPERENSIYA SA PRESYO SA PRODUKTONG PETROLYO, PRESYO SA LANA SA TAGBILARAN MAHAL KAAYO MODIPERENSIYA OG 9 NGADTO SA 10 PESOS ITANDI SA DAUIS UG UBAN PA
* TUKION SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG KAMAHAL SA PRESYO SA MGA PRODUKTO PETROLYO DINHI SA SIYUDAD SA TAGBILARAN ITANDI SA UBANG LUNGSOD NGA PERTING BARATUHA
* 5 KAWANI SA PPA-BOHOL ANG NASAKPANG MISULOD SA LALAWIGAN GIKAN SA SUGBO NGA KUWANG OG DOKUMENTO
* NAKAANGKON OG GRABENG ANGOL SA LAWAS ANG USA KA PULIS SAMTANG NAGMANEHO SA IYANG MOTORSIKLO HUMAN MAKALIGIS OG NAGLATAGAW NGA IRO DIDTO SA NASUDNONG DALAN SA LUNGSOD SA LOON
* ABLI NA PAGBALIK SA PUBLIKO ANG NABANTOG NA NGA HINAGDANAN CAVE SA LUNGSOD SA DAUIS HUMAN SA NAPULO KA BUWAN NGA PAGSIRA TUNGOD SA COVID-19 PANDEMIC
* MOKABAT SA P8 KA LIBONG KANTIDAD SA MGA PABUTO ANG GISAKMIT UG GIGUBA SA KAPOLISAN SA BOHOL
* WALAY NATALA NGA PAGSAKA SA KASO SA COVID-19 SA BOHOL ATOL SA PAGSAULOG SA PASKO UG BAG-ONG TUIG
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