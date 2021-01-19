TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 19, 2021
Jan 19th, 2021 by headlines
* LAING USA KA BUHATAN SA KAPITOLYO ANG GILOCKDOWN HUMAN ANG KAWANI NGA NAGTRABAHO KINSA ASAWA SA STAFF NI CONGRESSMAN EDGAR CHATTO, NGA NAGPOSITIBO SA COVID-19 ANG NATAKBUYAN USAB VIRUS
* MOKABAT SA 70% ANG ITANYAG SA MGA HINGTUNGDAN SA TURISMO SA BOHOL ISIP LAKANG ARON MAS MADANI PA ANG MGA TURISTA SA PAGBISITA SA BOHOL TALIWA SA NAGPADAYON USAB NGA PANDEMYA SA COVID-19
* TUKION KARONG ADLAWA ATOL SA ONLINE FORUM SA UNION OF LOCAL AUTHORITIES OF THE PHILIPPINES ANG PAGPAMAKUNA BATOK SA COVID-19 SA TIBUOK PILIPINAS DIIN MOTAMBONG SA PANAGSULTIHAY ANG TIGPAMABA SA BOHOL IATF NGA SI DR. YUL LOPEZ
* BAKUNA SA ASTRAZENECA O SA PFIZER ANG PLANO NGA PALITON SA LUNGSOD SA DAUIS GAMIT ANG P10 MILYONES NGA PONDO, MATUD PA NI MAYOR MIRIAM SUMAYLO
* SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD, KADAGHANAN ANG NAGTUO NGA PAUKYAB LANG ANG GIHIMO SA MGA BRANDED FUEL RETAILERS NGA PAGHATAG OG DISKWENTO ARON MOHILOM ANG KATAWHAN SA PAGTAGAWTAW SA MAHAL UG DAKO KAAYONG DIPERENSIYA SA PRESYO SA MGA PRODUKTONG PETROLYO DINHI SA BOHOL LABINA SA SIYUDAD SA TAGBILARAN
* WALAY FOUL PLAY ANG KAMATAYON SA USA KA LALAKI NGA NAPALGAN SULOD SA USA KA TUNGHAAN SA LUNGSOD SA BALILIHAN
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