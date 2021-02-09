TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 9, 2021
Feb 9th, 2021 by headlines
* GIIMBESTIGAHAN SA MUNICIPAL INTER-AGENCY TASK FORCE SA JAGNA SI VICE MAYOR THEODORE ABRENILLA TUNGOD SA MATUD PA PAGLAPAS SA PROTOCOL HUMAN NIULI GIKAN SUGBO NGA WALA MOSUNOD SA HEALTH PROTOCOL SA LUNGSOD
* USA KA OFW ANG NAMATAY SA COVID-19 SA LUNGSOD SA ALICIA NGA MAOY IKA-19 NGA NAKALAS SA SAKIT DINHI SA BOHOL
* MOPAGAWAS ANG MUNICIPAL INTER-AGENCY TASK FORCE SA DAUIS SA RESULTA SA ILANG IMBESTIGASYON KALABOT SA GIHIMONG KONSYERTO SA CAFÉ RACER NGA NAKAANI OG PAGSAWAY TUNGOD SA MATUD PA WALA PAGSUNOD SA HEALTH PROTOCOL
* HUGTANONG GIBARUGAN SA TAG-IYA SA CAFÉ RACER NGA WALA SILAY GILAPAS NGA HEALTH PROTOCOL SA GIHIMONG KONSYERTO NIADTONG SABADO SA GABII
* MOPAGAWAS OG MEMORANDUM SI MAYOR MIRIAM SUMAYLO NGA MAGDILI SA PAGPASULOD SA DAUIS SA MGA TAGA ANDA KUN WAY CLEARANCE GIKAN SA MAYOR SA ANDA KINI AGI OG TUBAG SA MANDO NI MAYOR AMPER NGA IPAILAWOM SA PUGOS NGA HOME QUARANTINE ANG MGA TAGA ANDA NGA MOBISITA’G DAUIS
* NAKIT-AN TUNGOD SA USA KA MANANAGNA ANG PATAYNG LAWAS SA USA KA LALAKI NGA GISUNOG UG GIPATAY DIDTO SA LUNGSOD SA BALILIHAN
* GIPUSIL PATAY ANG USA KA EX-CONVICT PATAY SA LUNGSOD SA GUINDULMAN SA DUHA KA MGA ARMADONG SUSPEK
* KANHI BARANGAY KAPITAN SA CORTES ANG GIHUGONHUGON NGA MO-ATBANG NI MAYOR IVEN LIM SA 2022 NGA PINILIAY
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