TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 2, 2021
Feb 2nd, 2021 by headlines
* GIAWHAG SA USA KA BOL-ANONG NURSE NGA TUA SA UNITED KINGDOM ANG MGA BOL-ANON NGA MAGPABAKUNA BATOK SA COVID-19 BISAN OG DILI KINI GARANTIYA NGA DILI NA MATAKDAN SA GIKAHADLOKANG VIRUS; NANAWAGAN USAB SA KATAWHAN NGA SERYOSOHON ANG MGA HEALTH PROTOCOLS NGA GIPATUMAN SA GOBYERNO KAY DILI KINOMEDYA ANG COVID-19
* SUBLING NAGPAHIMANGNO BFAR NGA GIDILI GIHAPON ANG PAGKUHA UG PAGKAON SA KINHASON SA KABAYBAYONAN SA DAUIS UG TAGBILARAN TUNGOD KAY NAA PA GIHAPON ANG RED TIDE HUMAN DUHA KA PULIS ANG NAHILO SA PAGKAON OG KINILAW’NG “KUJA”
* GISUSI SA KAGAMHANAN SA TAGBILARAN KUN GIUNSA PAGLUSOT SA CAINGET BEACH ANG KINHASONG KUJA NGA NAKAHILO SA DUHA KA PULIS
* DUHA ANG NADUGANG NGA KASO SA COVID-19 SA BOHOL NGA TAGA TAGBILARAN CITY UG LUNGSOD SA PANGLAO HINUNGDAN NGA MIABOT NA SA 38 ANG AKTIBONG KASO APAN NAGPABILIN GIHAPON KINI NGA UBOS
* DAKONG HULGA SA ACADEMIC FREEDOM ANG PAGPUTOL SA UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE ACCORD, MATUD NI KONSEHA DODONG GONZAGA KINSA ALUMNUS SA UP COLLEGE OF LAW
* SUSIHON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD KUN UNSAY MGA HINUNGDAN NGANONG NAGSIRA UG DILI PALUBNGAN ANG SAM-ANG SA BARANGAY TIP-TIP
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