TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 16, 2021
Feb 16th, 2021 by headlines
* DUHA KA PULIS SA LUNGSOD SA UBAY ANG NAGPOSITIBO SA COVID-19 SAMTANG UNOM KA BARANGAY ANG GIPAILAWOM SA MODIFIED ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD SA PAGSAKA SA KASO SA COVID-19
* MIGAWAS SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD KAGAHAPON NGA KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON MIPADAYAG OG WALA PAG-UYON SA MANDO SA NATIONAL INTER AGENCY TASK FORCE NGA BUKSAN OG BALIK ANG MGA SINEHAN TUNGOD KAY DILI IMPORTANTE ANG PATIGAYON UG NAA PA ANG COVID-19
* NAKALINGKAWAS SA KAMATAYON ANG USA KA LALAKI SA LUNGSOD SA BUENAVISTA HUMAN GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM
* GILUSAD SA ALONA LAND ANG RALPH LAURENCE GABUYA FOUNDATION ARON MAPALAPDAN ANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LABINA SA MGA KABATAN-ONAN SA LALAWIGAN SA BOHOL
* SA NATAD SA POLITIKA….WALA PA GIHAPOY HIPNO NGA DESISYON HANGTOD KARON SI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO KUNG MOPAPILI BA KINI PAGKA GOBERNADOR SA 2022 ELECTION
* SA LUNGSOD SA MABINI…KONSEHAL ONGIE GRACE BERNALES LIM GIDUNGOG NGA MAOY MAKIGTIGI PAGKAMAYOR BATOK KANG MAYOR JUANITO JAYOMA SA 2022 ELECTION
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