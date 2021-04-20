TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 20, 2021
Apr 20th, 2021 by headlines
* MGA PAGKAON, GIDUDAHANG NAKAINGON SA PAGKA-COVID SA MGA PINIRISO SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION
* GIPATUMAN ANG MANDATORY NGA PAGSUL-OB OG FACEMASK, FACESHIELD SA MGA MOSULOD SA KAPITOLYO, CITY HALL UG MGA PUBLIKONG MERKADO SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN TUNGOD SA PAGSAKA OG MAAYO SA MGA KASO SA COVID-19
* NADUGANGAN OG USA ANG NAMATAY SA COVID-19 NGA NAGHATOD NA NGADTO SA 35 ANG NAKALAS SA SAKIT SA TIBUOK LALAWIGAN SAMTANG PADAYON ANG PAGSAKA SA MGA KASO SA COVID SA BOHOL
* CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO MIBUTYAG NGA POSIBLING MAHAGIT MODAGAN PAGKA GOBERNADOR TUNGOD SA PAGPANGATAKI SA MGA KRITIKO
* USA KA BOL-ANONG KONTRAKTOR NGA NAGBASE SA MANILA ANG GIDUNGOG NGA MOLANSAD PAGKAMAYOR SA JAGNA KONTRA KANG MAYOR JOSEPH RAÑOLA
* DUGANG 6 MIL DOSES SA SINOVAC VACCINE ANG NAHIDANGAT SA BOHOL; IKADUHANG TUPOK SA MGA NABAKUNAHAN NA GISUGDAN KAGAHAPON
* GISUGYOT SA LTO-TAGBILARAN NGA BISAN SATELITE NGA BUHATAN SA LTFRB ANG IBUTANG SA BOHOL TUNGOD KAY KINAHANGLAN KINI KAAYO KARON LABINA NGA NAAY PANDEMYA ARON DILI NA MOADTO PA SA SUGBO NGA TAAS ANG KASO SA COVID 19
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