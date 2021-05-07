TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 6, 2021
May 7th, 2021 by headlines
* MOBALIK KARONG ADLAWA SA NORMAL ANG OPERASYON SA PCR MOLECULAR LABORATORY SA GALLARES HOSPITAL HUMAN GISIRA KAY GIDISINFECT SAMTANG WALA MAGUBA ANG CONTAINERIZED PCR LAB SA KAPITOLYO SUKWANI SA MGA TAHO
* NAGPAHIMANGNO ANG DOH-7 SA PUBLIKO SA DILI PAGGAMIT SA IVERMICTIN BATOK SA COVID-19 KAY WA PAY PAMATUOD NGA MAKAAYO KINI SA MAKAMATAY NGA SAKIT
* KONGRESMAN ARIS AUMENTADO UG CONG. ALEXIE TUTOR NIPADAYAG OG SUPORTA SA MGA DOCTOR SA BOHOL NGA GIPASANGINLAN UG GIPAKAUWAWAN SA “BOHOL MONITOR” NGA NAKASAPI OG MAAYO SA COVID19 PANDEMIC
* NADAKPAN DIDTO SA LUNGSOD SA DANAO ANG SUSPEK SA PAGPUSIL SA USA KA KAWANI SA KAPITOLYO KAGAHAPON LIKOD SA LTO-TAGBILARAN
* MGA SUSPEK SA PAGPATAY SA USA KA LALAKI SA LUNGSOD SA CARMEN GI-INGONG SUPPORTER SA REBELDENG NPA
* NASIKOP SA BUY BUST OPERATION ANG USA KA TINU-AN NGA BAG-O LANG MIUNDANG SA KOLEHIYO DIDTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL
* PADAYON ANG KABOMEROHAN SA TAGBILARAN SA IMBESTIGASYON KUNG UNSAY NAKA-INGON SA PAGKASUNOG SA USA KA KAN-ANAN SULOD SA BUS TERMINAL SA DAO
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