TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 27, 2021
May 28th, 2021 by headlines
* NEGATIVE RAPID ANTIGEN TEST MAHIMO NA NGA MAOY IPAKITA SA MGA MOSULOD SA BOHOL KUNG NI-EXPIRE ANG NEGATIVE PCR RESULT GIKAN SA LUGAR NGA GIGIKANAN
* GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG ORDINANSA NGA HINGPIT NA NGA NAGDILI SA PAGPASULOD SA BUHING BABOY, UBANG PRODUKTO UG FROZEN NGA SEMILYA NIINI, MGA MAKALAPAS SA ORDINANSA MANUBAG
* NAPATAY’NG NPA COMMANDER NABAS, GITUMBOK SA PHILIPPINE ARMY NGA MAOY UTOK SA PAGPATAY SA PIPILA KA MGA SIBILYAN UG KANHI MGA REBELDE DINHI SA BOHOL
* NAGPABILIN NGA INSURGENCY FREE ANG BOHOL BISAN SA NAHITABONG DUGOON NGA PANAG-ENGKWENTRO TALI SA MILITAR OG REBELDENG NPA SA LUNGSOD SA BILAR
* MGA RESIDENTE SA CABACNITAN, BILAR IPAUBOS SA STRESS DEBRIEFING TUNGOD SA NAHITABONG ENGKWENTRO SA MILITAR UG NPA
* GIKUHA NA SA NAGBANGUTANG PAMILYA ANG PATAY’NG LAWAS SA MGA SAKOP SA NPA NGA NAPATAY ATOL SA ENGKWENTRO SA BARANGAY CABACNITAN SA LUNGSOD SA BILAR
* DTI MALAUMON NGA DUNAY MGA LGU SA BOHOL NGA MAKASUNGKIT OG PASIDUNGOG SA CITIES AND MUNICIPALITIES COMPETITIVENESS INDEX BISAN SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19 PANDEMIC
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