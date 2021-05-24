TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 20, 2021
May 24th, 2021 by headlines
* BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT GISUGYOT NGA HIMOONG ALTERNATIBONG KATUGPAHAN PARA SA MGA INTERNATIONAL FLIGHTS HUMAN NANGAPUNO NA SA MGA NANGULING RETURNING OVERSEAS FILIPINO UG OVERSEAS FILIPINO WORKERS ANG MGA HOTEL SA SUGBO
* GIHANGOP SA TINOGYANAN SA TURISMO SA BOHOL SUGYOT NGA HIMOONG ALTERNATIBONG KATUGPAHAN SA MGA INTERNATIONAL FLIGHTS ANG BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT
* USA KA ITALYANO ANG GISIKOP HUMAN NAKUHAAN OG 100 GRAMOS NGA TIMBANG SA GITUOHANG PINAUGA NGA DAHON SA MARIJUANA ATOL SA GIHIMONG PAG RESPONDE SA KAPOLISAN SA USA KA ALARMA DIDTO SA PANGLAO
* NADAKPAN SA BUY BUST OPERATION ANG USA KA KAWANI SA DEPED SA LUNGSOD SA BALILIHAN
* NAILHAN NA ANG NAKAPLAGANG PATAYNG LAWAS SA DUERO UG LOBOC NGA GITUOHANG GISALVAGE SA WALA PA MAILHI NGA SUSPETSADO, USA SA DUHA KA BIKTIMA DUNAY DUHA KA STANDING WARRANT OF ARREST
* GATUSAN KA MGA NAWAD-AN OG TRABAHO SA LUNGSOD SA PANGLAO ILABI NA SA SECTOR SA TURISMO ANG NAKABINEPISYO SA GI-ABLIHAN NGA COMMUNITY PANTRY SA SANDUGO FAMILY CLUB SA NEW YORK UG NEW JERSEY U.S.A.
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