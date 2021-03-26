TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 25, 2021
Mar 26th, 2021 by headlines
* NALUTSAN OG WARRANT OF ARREST ANG BOL-ANONG NEGOSYANTE NGA SI WILLY RAMASOLA SA KASONG ONLINE LIBEL NGA GIPASAKA SA HOLY NAME UNIVERSITY
* MGA BOL-ANON MI-AWHAG SA MGA NAMUNUAN SA BOHOL UG UBANG AHENSYA SA GOBYERNO NGA MOHIMO SA PAGSULBAD SA DUGAY NA KAAYONG PROBLEMA SA KAMAHAL SA PRESYO SA ISDA
* MGA NAGPABAKUNA NGA MGA ELECTED OFFICIALS SA BOHOL, POSIBLENG MANUBAG TUNGOD KAY DILI SILA LAKIP SA PRIORITY GROUP SA VACCINATION PROGRAM SA GOBYERNO
* MGA PULIS SA MGA KALUNGSURAN GIAPIL SA MGA LGU OG BAKUNA BISAN DILI APIL SA TOP PRIORITY SA VACCINATION PROGRAM BATOK SA COVID 19, SAMTANG DAGHAN PANG MGA PULIS ANG WA PA MABAKUNAHI
* MAGPADAYON ANG MGA KALIHUKAN SA SIMBAHAN SA BOHOL ALANG SA PAGHANDOM SA SEMANA SANTA SUNOD SEMANA APAN DUNAY MGA KAUSABAN TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA COVID19
* GILIBKAS NA ANG LOCKDOWN SA MUNISIPYO SA BILAR HUMAN NEGATIBO ANG RESULTA SA TANANG GI PCR TEST NGA MGA EMPLEYADO
* SA POLITIKA…WA PA GIHAPON MAKAPORMA OG MGA KANDIDATO SA PAGKABOKAL SA TERSERO DISTRITO ANG GRUPO NI GOBERNADOR ART YAP PARA SA PINILIAY SUNOD TUIG
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