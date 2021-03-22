TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 18, 2021
Mar 22nd, 2021 by headlines
* SAN MIGUEL MAYOR VIRGILIO MENDEZ MAOY KINA-UNHANG MAYOR SA BOHOL NGA NAGPABAKUNA BATOK SA COVID19
* IPADAYON SA KAGAMHANAN SA LALAWIGAN ANG PAGPAMAKUNA SA MGA FRONTLINERS SA BOHOL GAMIT ANG ASTRAZENENCA VACCINE TALIWA SA MGA BALITA NGA DUNAY MGA NAGKABLOOD CLOT DIDTO SA UROPA GAMIT ANG MAONG BAKUNA
* PANGUSGAN OG BALIK SA KAPOLISAN ANG PAGPATUMAN SA HEALTH PROTOCOL GUMIKAN SA NAGSAKA NGA MGA KASO SA COVID-19
* TULO KA MGA TAWO PERSONS OF INTEREST SA PAGPUSIL PATAY SA USA KA GINANG SA LUNGSOD SA UBAY
* ESTRIKTONG PAGPATUMAN SA MGA PROTOCOL UG DISIPLINA SA KAUGALINGON KINAHANGLAN ARON MABATOKAN ANG COVID-19
* NAKADAWAT OG DUHA KA BAHAD SA KINABUHI ANG PRESIDENTE SA KAPUNGUNGAN SA MGA MAG-UUMA SA TRINIDAD SA WALA PA KINI PATYA
* SUGYOT SA MGA HEALTH EXPERT NGA MAG PERSONAL ECQ TUNGOD SA NAGSAKA NGA KASO SA COVID19 MI-ANI OG NAGKADAIYANG REAKSYON SA MGA BOL-ANON
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