TODAYS TOP NEWS THURSDAY MARCH 11, 2021
Mar 12th, 2021 by headlines
* GIKABALAKA SA MGA DOKTOR ANG KALIT NGA PAGSAKA SA MGA KASO SA COVID-19 SA BOHOL TUNGOD SA PAGLUAG SA HEALTH PROTOCOL, ANG TANANG MOSULOD DAPAT GYUD UNTA IKWARANTINA UG IPAUBOS SA IKADUHANG PCR TEST HUMAN SA LIMA KA ADLAW, MATUD SA BOHOL MEDICAL SOCIETY
* GIBASURA SA BOHOL INTER-AGENCY TASK FORCE ANG HANGYO SA SP TAGBILARAN NGA MAKASAKAY ANG DUHA KA PASAHERO SA USA KA TRICYCLE
* BISHOP ABET UY, NASUBO SA LAW-AY NGA FOAM PARTY SA PANGLAO SA USA KA RESORT SA PANGLAO NGA NAGPASUNDAYAG SA MGA KABABAYNHAN, NANAWAGAN ANG OBISPO SA MGA OPISYAL NGA MOHIMO OG LAKANG ARON DI NA MASUBLI ANG MAONG PANGHITABO
* BISE GOBERNADOR RENE RELAMPAGOS MIBUTYAG NGA NAGPADAYON ANG PANAGSABOT-SABOT UG PANAGHISGOT TALI SA GRUPO NI MAYOR BABA YAP UG NI BISE MAYOR TOTO VELOSO HUMAN PAREHONG NAGPAHAYAG OG INTENSIYON MOLANSAD PAGKAMAYOR SI FIRST LADY JANE YAP UG SI VELOSO SA PINILIAY SA 2022
* GOBERNADOR ART YAP, DAPAT MAO UNTA ANG UNANG MAGPABAKUNA BATOK SA COVID-19 ARON MAS MOSALIG ANG PUBLIKO SA COVID-19 VACCINE
* MGA TOURISM RELATED ESTABLISHMENT NGA DILI ACCREDITED SA DEPARTMENT OF TOURISM GI-PAABLIHAN NI MAYOR MONTERO SA PANGLAO
* SP, NITUGOT KANG GOB. YAP PAGDAWAT SA TANYAG SA LAND BANK OF THE PHILIPPINES NGA P2 BILYONES NGA STANDBY CREDIT LINE ALANG SA NAGKALAIN-LAING PROYEKTO
* DUNAY MGA GRUPO KARON SA BOHOL NGA NANAWAGAN OG RUN ARIS RUN O PAGDAGAN NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO PAGKA GOBERNADOR SA BOHOL
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