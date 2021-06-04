TODAYS TOP NEWS THURSDAY JUNE 3, 2021
Jun 4th, 2021 by headlines
* LAKANG SA SP NGA IHATAG ANG BAG-ONG SAKYANANG PALITON SA MGA BUHATAN SA KAPITOLYO NGA NANGINAHANGLAN, GISAWAY SA PUBLIKO UG GITAWAG NGA DIVERSIONARY TACTICS ARON MAUNDANG ANG PAGBATIKOS
* BOKAL MASAMAYOR GISAWAY SA PUBLIKO HUMAN NANGHULGA UG NISULTI NGA NAHIBAW NA ANG IYANG PAMILYA UG PARYENTENG ABU SAYYAF KUNG KINSAY BASULON KUNG MAAKSIDENTE SIYA TUNGOD KAY DILI NA SIYA MAKAGAMIT SA BAG-ONG SAKYANAN NGA PALITON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN
* 4 KA MGA MANANAGAT NGA TAGA ALBUR GI-INGONG GIPAMUSIL SA MGA ARMADO NGA MATUD PA SAKOP SA PHILIPPINE NAVY SA PANGLAO
* KADAUT SA AGRIKULTURA SA BOHOL NGA MUGNA SA BAGYONG DANTE, DI PA MATINO, MATUD NI ASSISTANT PROVINCIAL AGRICULTURIST LARRY PAMUGAS
* PRESIDENTE SA PADPAO BOHOL RETIRED GENERAL JOSEPH SEVILLA MI-HANGYO SA KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA IAPIL ANG MGA GWARDYA NGA MAPRAYORIDAD MABAKUNAHAN BATOK SA COVID19 ISIP MGA FRONTLINER
* 138 KA PAMILYANG NIBAKWIT TUNGOD SA PAGBAHA UG PAGDAHILI SA YUTA GUMIKAN SA KUSOG NGA ULAN DALA SA BAGYONG DANTE, NAKABALIK NA SA ILANG MGA PINUY-ANAN
* MODERNO OG STATE OF THE ART NGA ISOLATION FACILITY SA LUNGSOD SA TUBIGON GIPAABOT NGA HINGPIT NANG MAGAMIT KARONG BUWANA
* GITRABAHO NGA TULAY SA ABATAN CORTES MAOY GITUMBOK NGA USA SA MGA HINUNGDAN SA TAAS NGA PAGSAKA SA LEVEL SA TUBIG ATOL SA NASINATING BAGYONG DANTE
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