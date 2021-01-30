TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 28, 2021
Jan 30th, 2021 by headlines
* IPAILAWOM SA DUHA KA ADLAW NGA MODIFIED ENHANCE COMMUNITY QUARANTINE (MECQ) ANG LUNGSOD SA UBAY SUGOD KARONG ADLAWA HANGTUD UGMA DUNGAN SA ADLAW SA KAPISTAHAN
* NAGKAATUBANG NA KAGAHAPON SI BOKAL VICTOR BALITE UG SAKOP SA PROVINCIAL TREASURERS OFFICE NGA SI AIDA EVANGELISTA BAHIN SA MR. IVAN, APAN MIINGON ANG KAWANI NGA WA SIYA’Y NAILHAN NGA “IVAN” ANG NGALAN NGA GIKATAHONG NANGOLEKTA OG TONG SA MATAG KUBIKO SA QUARRY MATERIALS SA MGA QUARRY OPERATORS
* GIMANDO SA DOLE SA TANANG EMPLOYER SA BOHOL UG UBANG BAHIN SA CENTRAL VISAYAS NGA IHATAG NGADTO SA ILANG MGA EMPLEYADO ANG SALARY DIFFERENTIAL NIINI KUN WALA KINI MAKATUMAN SA MININUM WAGE ORDER
* NAHIMONG ATRASAWO ANG SERBISYO SA RURAL HEALTH UNIT SA LUNGSOD SA BACLAYON TUNGOD KAY HANGTOD KARON WALA GIHAPOY MUNICIPAL HEALTH OFFICER TALIWA SA PANDEMIYA SA COVID-19
* GIREKOMENDAR SA DENR ANG PAGTUKOD OG SANITARY LANDFILL SA MATAG DISTRITO SA BOHOL ISIP SULBAD SA PROBLEMA SA MGA BASURAHAN UG OPEN DUMPSITE SA MGA KALUNGSURAN
* SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD NAGPAKITA NGA KADAGHANAN ANG PABOR DUTERTE-DUTERTE TANDEM SA 2022 NATIONAL UG LOCAL ELECTIONS
* GILUGWAYAN SA DTI HANGTUD SA BUWAN SA MARSO ANG RENEWAL SA ACCREDITATION SA NAGKADAIYANG SERVICE AND REPAIR SHOP DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
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