TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 14, 2021
Jan 15th, 2021 by headlines
* DILI KOMBINSIDO SI BOKLA RESTITUTO AUXTERO SA KATARUNGAN SA MGA FUEL RETAILERS NGA MAHAL ANG PRESYO SA PRODUKTONG PETROLYO SA TAGBILARAN GUMIKAN SA MAHAL ANG ABANG SA YUTA SA GASOLINAHAN
* SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD,KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON ANG MIPADAYAG NGA KINAHANGLAN HATAGAN OG KAGAWASAN ANG MGA LGU SA PAGPILI ASA MAKAPALIT OG BAKUNA BATOK SA COVID-19
* GIPAIMBESTIGAHAN SA BOHOL IATF SI MAYOR EUGENE IBARRA SA CLARIN GUMIKAN SA MATUD PA PAGLAPAS SA QUARANTINE PROTOCOLS HUMAN NAGPATAWAG OG FACE TO FACE MEETING SA LOCAL FINANCE COMMITTEE BISAN OG NAKA-HOME QUARANTINE
* MOABOT SA 30,000 KA MGA DOSES SA BAKUNA BATOK SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) ANG PALITON SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGADTO SA AZTRACENECA PHARMACEUTICAL UG LIBRENG ITUPOK SA MGA RESIDENTE SA SYUDAD
* HUMAN SA NAHITABONG PAGKAMATAY SA USA KA 11 ANYOS NGA BATA SA LUNGSOD SA CORTES HUMAN NALIGSAN SA SOUTHERN STAR BUS, BOKAL MIMI MAGLASANG MIAWHAG SA MGA LGU PAGTAKDA OG SPEED LIMIT SA MGA KALSADA ARON MAKUNHORAN ANG MGA DISGRASYA SA KALSADA
* KASO SA CORONAVIRUS DISEASE SA BOHOL MI-KUNHOD PA NGADTO SA 7 ANG NAGPABILIN NGA AKTIBONG KASO SA MAONG BALATIAN
* GITINGUHA NGA MABUKSAN KARONG AGUSTO KUNG WAY MGA KAKULIAN ANG BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY (BISU) COLLEGE OF MEDICINE
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